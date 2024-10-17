Впервые в кинопрокат вышли легендарные анимационные фильмы «Ежик в тумане» и «Сказка сказок»

С 17 октября при поддержке киностудии «Союзмультфильм» и кинопрокатной компании «Кино.Арт.Про» в российский кинопрокат впервые выходят одни из самых известных работ мастера анимации Юрия Норштейна «Ежик в тумане» и «Сказка сказок». Событие приурочено к 50-летию премьеры легендарного мультфильма про ёжика и медвежонка. Показы пройдут более чем в 300 городах России.

«Мы очень гордимся и бережно храним наследие классической анимации, и всегда с радостью рассказываем о нём широкому зрителю. Благодаря нашему сотрудничеству с кинопрокатной компанией «Кино.Арт.Про» в октябре в прокат выходят сразу две легендарные работы Юрия Норштейна. Ставшие мировой классикой истории вновь объединят поколения, но уже не на домашних экранах, а в кинозалах,» – поделилась председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва.

В 2003 году в Токио мультфильмы поделили между собой первое и второе место в списке 150 лучших анимационных фильмов всех времен и народов. Это главные режиссерские работы Юрия Норштейна, в которых зритель вовлекается в сюжет не только с помощью голоса рассказчика и музыки, но и благодаря особым визуальным приемам: например, нестандартной для анимации операторской работе, в которой камера выступает как проводник, показывая мир глазами главных героев.

«Я люблю фильмы, где нет каких-то эффектных историй, где мысль сама по себе прозаична, но под мыслью режиссера она обретает глобальный характер. Тогда мы получаем то, что называется художественным произведением», — так Юрий Норштейн говорит о режиссерском взгляде на создаваемые работы.

«Ежик в тумане» и «Сказка сказок» были созданы на киностудии «Союзмультфильм» в период с 1974 по 1979 годы. Режиссёр и мультипликатор Юрий Норштейн работал над ними вместе со своей женой, художником-постановщиком Франческой Ярбусовой.