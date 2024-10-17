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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Впервые в кинопрокат вышли легендарные анимационные фильмы «Ежик в тумане» и «Сказка сказок»

editor
By editor
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сказка сказок

С 17 октября при поддержке киностудии «Союзмультфильм» и кинопрокатной компании «Кино.Арт.Про» в российский кинопрокат впервые выходят одни из самых известных работ мастера анимации Юрия Норштейна «Ежик в тумане» и «Сказка сказок». Событие приурочено к 50-летию премьеры легендарного мультфильма про ёжика и медвежонка. Показы пройдут более чем в 300 городах России.

«Мы очень гордимся и бережно храним наследие классической анимации, и всегда с радостью рассказываем о нём широкому зрителю. Благодаря нашему сотрудничеству с кинопрокатной компанией «Кино.Арт.Про» в октябре в прокат выходят сразу две легендарные работы Юрия Норштейна. Ставшие мировой классикой истории вновь объединят поколения, но уже не на домашних экранах, а в кинозалах,» – поделилась председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва.

В 2003 году в Токио мультфильмы поделили между собой первое и второе место в списке 150 лучших анимационных фильмов всех времен и народов. Это главные режиссерские работы Юрия Норштейна, в которых зритель вовлекается в сюжет не только с помощью голоса рассказчика и музыки, но и благодаря особым визуальным приемам: например, нестандартной для анимации операторской работе, в которой камера выступает как проводник, показывая мир глазами главных героев.

«Я люблю фильмы, где нет каких-то эффектных историй, где мысль сама по себе прозаична, но под мыслью режиссера она обретает глобальный характер. Тогда мы получаем то, что называется художественным произведением», — так Юрий Норштейн говорит о режиссерском взгляде на создаваемые работы.

сказка сказок

«Ежик в тумане» и «Сказка сказок» были созданы на киностудии «Союзмультфильм» в период с 1974 по 1979 годы. Режиссёр и мультипликатор Юрий Норштейн работал над ними вместе со своей женой, художником-постановщиком Франческой Ярбусовой.

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