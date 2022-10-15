Впервые в России ТРЦ «Мармелад» Череповец покажет экран как элемент паблик-арта

19 октября состоится торжественное открытие самого большого экрана на ТРЦ в Северо-западном регионе – на ТРЦ Мармелад Череповец*. В этот день впервые в России арт-искусство будет демонстрироваться на фасаде торгового центра. Его ширина составляет 84 метра, высота – 15 метров. Открытие ТРЦ «Мармелад» запланировано на 2023 год. Строительные работы выполнены на 80%.

На экране появятся 2 видеоспектакля в 3-D формате. Данные работы созданы специально к открытию экрана известными российскими художниками: Юрий Пелин вместе с его командой Illuminarium3000, а также в коллаборации с Мишей Айзиком. Это современное аудиовизуальное искусство — совмещение искусства и музыки, цвета и света, технологий.

«Запланирована серия культурных мероприятий, в т.ч. с художниками Вологодской области. Это образовательный проект. И это будет бесплатно для гостей. Архитектура может говорить, должна нести месседж. Нам хочется показать, что посещение торгового центра в виде шопинга, развлечений, а также знакомство с культурными предложениями и событиями – это здоровое соседство», — комментирует пресс-служба компании «Нордсити»

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* ТРЦ «Мармелад» Череповец — торговый центр с самым большим в области развлекательным комплексом. Общая площадь торгово-развлекательного центра «Мармелад» составит 53 тысячи квадратных метров.

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