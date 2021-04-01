Врачи московских больниц пройдут психологическую реабилитацию

Бла­го­тво­ри­тель­ный фонд «Шере­дарь» воз­об­нов­ля­ет свою тра­ди­ци­он­ную про­грам­му реа­би­ли­та­ци­он­ных выход­ных для вра­чей мос­ков­ских боль­ниц «Ресур­сы для здоровья».

Во вре­мя рабо­ты с тяже­ло­боль­ны­ми детьми и взрос­лы­ми вра­чи и мед­сест­ры под­вер­га­ют­ся силь­ней­ше­му стрес­су. Как след­ствие посто­ян­ных эмо­ци­о­наль­ных пере­гру­зок — быст­рое выго­ра­ние. Пси­хо­ло­ги Бла­го­тво­ри­тель­но­го фон­да «Шере­дарь» раз­ра­бо­та­ли спе­ци­аль­ную про­грам­му, вос­ста­нав­ли­ва­ю­щую внут­рен­ние пси­хо­эмо­ци­о­наль­ные и физи­че­ские ресур­сы меди­цин­ских работ­ни­ков. Про­грам­ма была с успе­хом опро­бо­ва­на на сотруд­ни­ках НМИЦ онко­ло­гии име­ни Н.Н. Бло­хи­на, но в свя­зи с пан­де­ми­ей и каран­тин­ны­ми мера­ми ее при­шлось приостановить.

2–4 апре­ля при под­держ­ке Фон­да Пре­зи­дент­ских гран­тов «Шере­дарь» воз­об­нов­ля­ет эту доб­рую тра­ди­цию под­держ­ки рос­сий­ских вра­чей. Сотруд­ни­ки РНИМУ име­ни Н.И. Пиро­го­ва со сво­и­ми семья­ми про­ве­дут выход­ные в реа­би­ли­та­ци­он­ном лаге­ре «Шере­дарь» во Вла­ди­мир­ской обла­сти. Про­грам­ма по про­фи­лак­ти­ке пси­хо­эмо­ци­о­наль­но­го выго­ра­ния вклю­ча­ет твор­че­скую, досу­го­вую актив­но­сти, фор­мы пси­хо­ло­ги­че­ской под­держ­ки. В тече­ние выход­ных взрос­лые и дети могут научить­ся чему-то ново­му, уде­лить вре­мя себе и близ­ким, вопло­тить свои дав­ние твор­че­ские идеи в жизнь, нала­дить кол­лек­тив­ные свя­зи и даже пре­одо­леть экс­тре­маль­ный марш­рут в уни­каль­ном вере­воч­ном пар­ке, рас­по­ло­жен­ном на тер­ри­то­рии лаге­ря. Пси­хо­ло­ги и волон­те­ры фон­да помо­гут вра­чам и мед­сест­рам про­ра­бо­тать про­бле­мы про­фес­си­о­наль­но­го выго­ра­ния, вовле­чен­но­сти и ком­му­ни­ка­ции на рабо­чих местах, укре­пить вза­и­мо­от­но­ше­ния с близ­ки­ми людь­ми, вос­пол­нить эмо­ци­о­наль­ный дефицит.

В тече­ние года фонд «Шере­дарь» про­ве­дет шесть цик­лов для меди­цин­ско­го пер­со­на­ла РНИМУ име­ни Н.И. Пиро­го­ва: три весен­них и три осен­них. На каж­дую из про­грамм будет при­гла­ше­но по 50 участ­ни­ков. Вра­чеб­ны­ми выход­ны­ми фонд воз­об­нов­ля­ет рабо­ту реа­би­ли­та­ци­он­но­го цен­тра «Шере­дарь». «Мы рады воз­об­нов­ле­нию рабо­ты наше­го цен­тра. Таки­ми неболь­ши­ми фор­ма­та­ми корот­ких про­грамм мы под­го­то­вим­ся к про­ве­де­нию основ­ных реа­би­ли­та­ци­он­ных смен. Мы наде­ем­ся, что пан­де­мия отсту­пит и мы смо­жем пол­но­цен­но помо­гать детям, пере­нес­шим тяже­лые забо­ле­ва­ния, — воз­вра­щать им дет­ство и радость жиз­ни», — отме­ти­ла дирек­тор фон­да Ксе­ния Давидсон.

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