Врачи московских больниц пройдут психологическую реабилитацию

Благотворительный фонд «Шередарь» возобновляет свою традиционную программу реабилитационных выходных для врачей московских больниц «Ресурсы для здоровья».
Во время работы с тяжелобольными детьми и взрослыми врачи и медсестры подвергаются сильнейшему стрессу. Как следствие постоянных эмоциональных перегрузок — быстрое выгорание. Психологи Благотворительного фонда «Шередарь» разработали специальную программу, восстанавливающую внутренние психоэмоциональные и физические ресурсы медицинских работников. Программа была с успехом опробована на сотрудниках НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, но в связи с пандемией и карантинными мерами ее пришлось приостановить.
2–4 апреля при поддержке Фонда Президентских грантов «Шередарь» возобновляет эту добрую традицию поддержки российских врачей. Сотрудники РНИМУ имени Н.И. Пирогова со своими семьями проведут выходные в реабилитационном лагере «Шередарь» во Владимирской области. Программа по профилактике психоэмоционального выгорания включает творческую, досуговую активности, формы психологической поддержки. В течение выходных взрослые и дети могут научиться чему-то новому, уделить время себе и близким, воплотить свои давние творческие идеи в жизнь, наладить коллективные связи и даже преодолеть экстремальный маршрут в уникальном веревочном парке, расположенном на территории лагеря. Психологи и волонтеры фонда помогут врачам и медсестрам проработать проблемы профессионального выгорания, вовлеченности и коммуникации на рабочих местах, укрепить взаимоотношения с близкими людьми, восполнить эмоциональный дефицит.
В течение года фонд «Шередарь» проведет шесть циклов для медицинского персонала РНИМУ имени Н.И. Пирогова: три весенних и три осенних. На каждую из программ будет приглашено по 50 участников. Врачебными выходными фонд возобновляет работу реабилитационного центра «Шередарь». «Мы рады возобновлению работы нашего центра. Такими небольшими форматами коротких программ мы подготовимся к проведению основных реабилитационных смен. Мы надеемся, что пандемия отступит и мы сможем полноценно помогать детям, перенесшим тяжелые заболевания, — возвращать им детство и радость жизни», — отметила директор фонда Ксения Давидсон.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.