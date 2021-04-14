17 апреля 2021 года в кафедральном соборе святых Петра и Павла пройдет концерт «Времена года»: Вивальди – Пьяццолла». В вечере примут участие скрипач-виртуоз Константин Казначеев, органист Иван Царев и Московский струнный оркестр.
Два цикла «Времен года», каждый из которых завоевал огромную популярность во всем мире — эффектное сочетание. Несмотря на свою очевидность, оно не перестает пользоваться успехом. Вместе эти два цикла исполняли и записывали артисты экстра-класса и лучшие оркестры мира. Это подлинные шедевры, мастерски написанные. Играть и слушать такую музыку — сплошное удовольствие. Многообразие настроений, яркая палитра выразительных красок и виртуозные партии солистов — все это заставляет исполнителей вновь и вновь обращаться к этой музыке, пытаться открыть ее заново.
Звезда этого вечера — Константин Казначеев. Он выступит во главе собственного коллектива – Московского струнного оркестра. Это ансамбль солистов, обладающих не только богатым оркестровым опытом, но и блестящими качествами солистов-ансамблистов. Они прекрасно знают, как играть по непростым, но прекрасным правилам, которые устанавливает в своих концертах Вивальди. Не менее эффектно играет оркестр «Времена года» Пьяццоллы.
И, конечно, гости вечера услышат легендарный исторический орган собора. Построенный в 1898 году немецкой фирмой W. Sauer, в начале 2000‑х годов он был отреставрирован, но сохранил свою уникальную механику. На этом инструменте яркий молодой органист Иван Царев исполнит сочинения Иоганна Себастьяна Баха.
Начало в 18:00, длительность 1 час 30 минут.
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