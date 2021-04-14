«Времена года»: Вивальди – Пьяццолла

17 апре­ля 2021 года в кафед­раль­ном собо­ре свя­тых Пет­ра и Пав­ла прой­дет кон­церт «Вре­ме­на года»: Виваль­ди – Пьяц­цол­ла». В вече­ре при­мут уча­стие скри­пач-вир­ту­оз Кон­стан­тин Каз­на­че­ев, орга­нист Иван Царев и Мос­ков­ский струн­ный оркестр.

Два цик­ла «Вре­мен года», каж­дый из кото­рых заво­е­вал огром­ную попу­ляр­ность во всем мире — эффект­ное соче­та­ние. Несмот­ря на свою оче­вид­ность, оно не пере­ста­ет поль­зо­вать­ся успе­хом. Вме­сте эти два цик­ла испол­ня­ли и запи­сы­ва­ли арти­сты экс­т­ра-клас­са и луч­шие оркест­ры мира. Это под­лин­ные шедев­ры, мастер­ски напи­сан­ные. Играть и слу­шать такую музы­ку — сплош­ное удо­воль­ствие. Мно­го­об­ра­зие настро­е­ний, яркая палит­ра выра­зи­тель­ных кра­сок и вир­ту­оз­ные пар­тии соли­стов — все это застав­ля­ет испол­ни­те­лей вновь и вновь обра­щать­ся к этой музы­ке, пытать­ся открыть ее заново.

Звез­да это­го вече­ра — Кон­стан­тин Каз­на­че­ев. Он высту­пит во гла­ве соб­ствен­но­го кол­лек­ти­ва – Мос­ков­ско­го струн­но­го оркест­ра. Это ансамбль соли­стов, обла­да­ю­щих не толь­ко бога­тым оркест­ро­вым опы­том, но и бле­стя­щи­ми каче­ства­ми соли­стов-ансам­бли­стов. Они пре­крас­но зна­ют, как играть по непро­стым, но пре­крас­ным пра­ви­лам, кото­рые уста­нав­ли­ва­ет в сво­их кон­цер­тах Виваль­ди. Не менее эффект­но игра­ет оркестр «Вре­ме­на года» Пьяццоллы.

И, конеч­но, гости вече­ра услы­шат леген­дар­ный исто­ри­че­ский орган собо­ра. Постро­ен­ный в 1898 году немец­кой фир­мой W. Sauer, в нача­ле 2000‑х годов он был отре­ста­ври­ро­ван, но сохра­нил свою уни­каль­ную меха­ни­ку. На этом инстру­мен­те яркий моло­дой орга­нист Иван Царев испол­нит сочи­не­ния Иоган­на Себастья­на Баха.

Нача­ло в 18:00, дли­тель­ность 1 час 30 минут.

Подроб­но­сти на сай­те https://collegiummusicum.ru/ .

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