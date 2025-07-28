«Время Счастливых»: онлайн-кинотеатры приступили к съемкам драмеди с Тихоном Жизневским и Ольгой Лерман

Что остается неизменным, когда меняется все — эпохи, мода, политика, климат? Предвкушение счастья, которое, кажется, вот-вот наступит, нужно только еще немного подождать. Но как не провести в этом ожидании всю жизнь? Ответ на этот вопрос будут искать герои нового сериала START и Okko Иван и Марина Счастливые — обычная семья с необычной фамилией. Главные роли в проекте, съемки которого стартовали на днях, исполняют Тихон Жизневский («Майор Гром») и Ольга Лерман («Поехавшая», «Урок»).

«Время Счастливых» — драмеди о жизни одной семьи. Незадолго до развала СССР у Марины и Ивана Счастливых рождается тройня и начинается жизнь в отдельной — наконец-то своей! — квартире номер 13. Но наивные 80-е сменяются голодными 90-ми, и настроения в семье уже не назовешь радужными. Некогда самый молодой и перспективный кандидат наук в МГУ Иван вынужден стать репетитором и домохозяином, пока Марина зарабатывает на рынке. А потом приходит 2012 год, и энергия нового времени. Как начать новую жизнь, построить карьеру и самое главное — вновь влюбить в себя жену, чьи чувства затуманились бытовыми проблемами, недомолвками и старыми обидами? Боль от потери одного из детей все еще дает о себе знать, как и тайна смерти любовницы Ивана, Раисы, жившей по соседству. Смогут ли Счастливые снова стать счастливыми, а дочь Раисы — докопаться до правды, спустя 13 лет после смерти матери?

Режиссерское кресло занял Илья Силаев («Сестры», «Хутор», «ИП Пирогова»): «Наша история начинается в 1984-1985 годах, мы встречаем героев 20-летними молодыми людьми, которые готовы свернуть горы и живут надеждой на счастливое будущее. Потом видим их в 90-е, в сложное для всей страны время, которое герои проживают совсем не так, как мечтали. И, наконец, в 2012 году они уже совсем взрослые люди, и теперь их дети — 20-летние, молодые, готовые расправить крылья и полететь. Таким образом, я, как режиссер, работаю сразу в трех действующих временах. Это очень интересная и очень сложная творческая задача — провести через них цельную историю, рассказать три мини-сюжета так, чтобы они не распадались, а сложились в единый фильм.

И, конечно, мне важно показать время, запечатлеть его. Передать зрителям ощущение времени надежд, времени разочарований и времени второй молодости, какого-то второго рассвета».

Актер Тихон Жизневский поделился ощущениями от первых съемочных дней: «Пока мы еще только создаем героя, но, тем не менее, при подготовке мы обсуждали, что Иван — человек-консолидатор, который постоянно пытается собрать какие-то куски воедино, собрать свою семью, как-то пытается все время держать ее вместе. Мне даже пришла в голову ассоциация с котом Леопольдом. Мой герой — большой интеллектуал, педагог, деликатный и умный человек.

Я, к сожалению, не застал своего дедушку, но, судя по тому, что рассказывает мама, это был человек энциклопедических знаний. И никто никогда не видел его злым. Он все время был очень добр, весел, любопытен. Он любил изучать все вокруг себя, любил рассказывать всем какие-то интересности, факты. Ему удавалось делать семью сплоченной и любить ее по-настоящему. Мне кажется, что история моего героя как будто связана с моим дедом».

«Мне сразу приглянулся сценарий, помню, что улыбалась, когда читала. Мне кажется, в каждой истории, какая бы грустная она ни была, должен быть юмор. Здесь он хороший, элегантный. Еще мне было интересно сыграть героиню в разных возрастах, от легкомысленной девицы до матери троих детей, с довольно непростой судьбой. Это довольно большой диапазон, около 30 лет жизни. Уже на этапе предложения это было заманчиво. Жалею только, что нам с Тихоном не дали сыграть наших героев в 20-летнем возрасте, на мой взгляд, мы еще не так уж плохо выглядим», — смеется Ольга Лерман.

Вместе с Тихоном Жизневским и Ольгой Лерман роли в сериале исполняют Софья Аржаных («Цикады», «Подростки в космосе»), Евгения Леонова («Опасная близость»), Вадим Соснин («Три плюс три», «Молот ведьм»), Виктория Заболотная («Инспектор Гаврилов»), Анна Завтур («Высокий сезон», «Лихие»), Екатерина Решнова («Быть»), Сергей Новосад («Я делаю шаг») и другие.