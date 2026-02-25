«Время Счастливых»: премьера семейной драмы с Тихоном Жизневским и Ольгой Лерман

Совсем скоро состоится премьера сериала «Время Счастливых» — драматичной истории одной семьи, которая развернется перед зрителями одновременно в трех эпохах. Проект производится при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Главные роли исполнили Тихон Жизневский («Майор Гром»), Ольга Лерман («Поехавшая», «Урок», «Хроники русской революции»), Евгения Леонова («Опасная близость») и Вадим Соснин («Три плюс три», «Молот ведьм»).

Часто события прошлого находят отклик в настоящем. Семья Счастливых, которая живет почти 30 лет в квартире под номером 13, хранит в прошлом измену, потерю сына, подростковый конфликт детей, который с годами только обострился. Смогут ли родные люди сохранить связь друг с другом и понять, что какими бы обстоятельства ни были, семья — то место, где всегда можно найти поддержку и опору?

Режиссер проекта Илья Силаев уверен, что проект будет по-настоящему интересен разным поколениям зрителей: «В сериале «Время счастливых» мы рассказываем историю одной семьи на фоне трех эпох нашей страны — таких непохожих и таких важных. Мы надеемся, что разные поколения будут узнавать в ней себя, собираться у экранов вместе, чтобы вспомнить, понять друг друга и, может быть, стать чуть счастливее».

Роль Ивана Счастливого в проекте исполнили два актера: Вадим Соснин предстанет перед зрителем в сюжетной линии 1985 года, а Тихон Жизневский — в образе Ивана 1999 и 2012 годов.

«Мне хочется верить, что зритель увидит молодого, романтичного и горячего Ваню. Ваню, который верит в счастливое будущее коммунизма и в большую и счастливую семью, который всеми правдами и неправдами старается исправить тот пласт ошибок, который уже скопился, чтобы эта счастливая и большая семья была и процветала», — говорит Вадим Соснин.

Актер признается, что самым сложным в проекте для него стала роль отца большого семейства: «В реальной жизни у меня такой опыт отсутствует, а до съемок в сериале отсутствовал и в профессиональной сфере. Это восторг! Хотя дети на съемочной площадке — это хаос, помноженный на хаос. Тут не до улыбок на втором часу переработки, когда у нас с Женей Леоновой тихий и романтичный диалог, а на фоне — греческий хор из плачущих детей. Но это тоже бесценный опыт».

Тихон Жизневский увидел своего героя таким: «Изначально я воспринимал своего героя абсолютно положительным “котом Леопольдом”, который хочет, чтобы члены его семьи “жили дружно”. Но в этом “леопольдстве” — я открыл со временем — есть некоторая пассивность. Иван, являясь главой семьи, отцом семейства, просто говорит: “Все будет хорошо, мы же семья”, бездействуя в поворотные моменты истории. За это я внутренне прозвал его тюфячком, неспособным на серьезные поступки. Вот такие открылись особенности моего героя».

Жену Ивана Счастливого, Марину, тоже сыграли сразу две актрисы — Ольга Лерман и Евгения Леонова.

«”Время Счастливых” — это история про семью. И про то, как люди в этой семье любят, дружат, ненавидят, разочаровываются, вновь восхищаются и так далее. На примере одной семьи нам рассказывается обо всем мире, и, конечно, это история про нас вами», — считает Ольга Лерман.

В сериале также сыграли Софья Аржаных («Цикады», «Подростки в космосе»), Виктория Заболотная («Инспектор Гаврилов»), Анна Завтур («Высокий сезон», «Лихие»), Екатерина Решнова («Быть»), Сергей Новосад («Я делаю шаг») и другие.

Софья Аржаных считает, что секрет семейного счастья кроется в том, чтобы «научиться слушать и слышать друг друга, прощать и принимать». А Сергей Новосад уверен, что «надо быть вместе, несмотря ни на что. Быть вместе вопреки».

Совсем скоро зрители «Времени Счастливых» сами ответят на главный вопрос проекта: как понять и принять родных, когда каждый сделал столько ошибок?