Время, запечатлённое в металле и графике: выставка к 85-летию скульптора Геннадия Правоторова

В Российской академии художеств открывается выставка «Неушедшее время» — ретроспективный проект к 85-летию народного художника РФ, академика Отделения скульптуры РАХ Геннадия Ивановича Правоторова. Экспозиция объединила его знаковые работы в малых пластических формах: памятные медали, плакетки, а также графические серии, рождённые в путешествиях.

Правоторов родился в Курске в 1941 году, прошёл классическую академическую школу на кафедре монументально-декоративной скульптуры в легендарной «Строгановке», затем ассистентуру. Он работает во многих жанрах — от монументальной и станковой скульптуры до графики и живописи, пишет стихи и прозу. Но главная стихия мастера — медальерное искусство. Именно в круге медали он нашёл свою бесконечность.

К созданию памятных наградных медалей скульптор относится с почтительным трепетом: каждая посвящена либо судьбоносному событию, либо великой личности. Работа над новой темой начинается с глубокого погружения в документы, изучения эпохи, десятков эскизных вариантов — и только потом рождается окончательное пластическое решение. Правоторов уважает историю как достоверный факт, но воспринимает каждый сюжет не как иллюстрацию, а как пролог к большому смыслу, который он закладывает в образ.

«Поле медали – круг, и я был втянут в его орбиту сразу по окончании Строгановки и нахожусь в этой добровольной неволе по сей день. Круг – это ведь бесконечность с бесконечными возможностями творческого диапазона и, как говорил великий Буонарроти о глыбе камня, из которой можно вызволить любые образы, рождающиеся творческим духом художника, так и в малом, но ёмком круге медали с его неизмеримыми орбитами», — говорит художник о своем творчестве.

За десятилетия им созданы десятки серий: «Русские полководцы», «Минин и Пожарский», «Куликовская битва», диптих «1812 год», триптих к 800-летию «Слова о полку Игореве», циклы о поэтах Серебряного века. Отдельные монументальные проекты — «История государства Российского», династии Рюриковичей и Романовых, патриархи Московские. К 250-летию Императорской Академии художеств он создал серию медалей, посвящённых всем её президентам — от основания до наших дней. В каждой работе — не просто портрет или сцена, а философское осмысление, нравственный посыл.

Медаль для Правоторова — поле эксперимента. Его почерк узнаваем: особая выразительность, свобода от штампов, импрессионистическая лепка, символичность. Часто, завершив медальный цикл, он продолжает тему в плакетках — многоугольных рельефах, пришедших из Ренессанса. Это позволяет ему углубить смыслы и расширить художественный язык.

Отдельный раздел выставки — графика. Это быстрые, но точные зарисовки, сделанные в творческих поездках 1980–2020‑х годов: Москва (Английский двор), Дубровник, Охрид, Париж с видом на Нотр-Дам, Венеция с кондотьером Коллеони, Белградская Скадарлия, крепость Калемегдан в Сербии, словенское озеро Блед. В этих рисунках лаконичная линия соседствует с тонкой пространственной разработкой, а архитектурная логика подана с живым, трепетным вниманием к деталям.

Выставка «Неушедшее время» — не просто юбилейный отчёт. Это диалог мастера с историей, где каждая медаль и каждый штрих напоминают: время уходит, но искусство остаётся.

Управление информации (пресс-служба) РАХ на основе статьи заслуженного деятеля искусств РФ и почетного члена РАХ Татьяны Ивановны Бойцовой