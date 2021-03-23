В субботу 20 марта 2021 года в Концертном зале Правительства Москвы вручены национальные литературные премии«Поэт года»и «Писатель года»за 2020 год, учрежденные Российским союзом писателей с целью поиска новых талантливых авторов, способных внести вклад в современную русскую литературу.
Премия «Поэт года» в основной номинации:
- I премия – Арсений Загаевский (Москва);
- II премия – Оксана Цветкова (Нижний Новгород);
- III премия – Игорь Гонохов (Ногинск).
Премия «Писатель года»в основной номинации:
- I премия – Макс Зимов (Москва);
- II премия – Александр Вальт (Санкт-Петербург);
- III премия – Олег Пономарев (Тула).
Премии «Поэт года» в остальных номинациях:
- номинация«Дебют» – Ольга Алейникова-Тинякова (Москва);
- номинация «Лирика» – Алла Арцис (Москва);
- номинация «Песни» – Владимир Капгер (Москва);
- номинация «Детская литература» – Вячеслав Баширов (Нетания, Израиль).
Премии «Писатель года» в остальных номинациях:
- номинация «Дебют» – Нелли Сизова (Тула);
- номинация «Фантастика» – Илья Шумей (Москва);
- номинация «Драматургия» – Григорий Быстрицкий (Уренгой);
- номинация «Юмор» – Владимир Праздницин (Кемерово);
- номинация «Детская литература» – Гульсифат Шахиди (Душанбе).
Также были вручены специальные премии в номинации «Книга», присуждаемые Оргкомитетом вне основного конкурса:
- Премия «Поэт года» в номинации «Книга» – Влад Маленко за книгу стихов «Море волнуется разное»;
- Премия «Писатель года» в номинации «Книга» – Михаил Визель за книгу «Пушкин. Болдино. Карантин. Хроника самоизоляции 1830 года».
В конце вечера были вручены Гран-при – главные премии для наиболее значимого российского поэта и прозаика по совокупности заслуг:
- Гран-при «Поэт года» – Юрий Кублановский;
- Гран-при «Писатель года» – Сергей Шаргунов.
Конкурс на соискание премии проходил в течение всего года, рассматривались авторы, публикующие свои произведения в сети Интернет, а также присылавшие свои заявки в Оргкомитет.
Конкурсная комиссия изучила сотни тысяч произведений из всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. В список номинантов («лонг-лист»премии) вошли свыше пяти тысяч авторов, а финалистами («шорт-лист»премии) стали 200 поэтов и 100 прозаиков. Выбор финалистов и лауреатов осуществляло Большое жюри, в которое входят известные поэты, прозаики и деятели культуры – Владислав Артемов, Мария Ватутина, Владимир Вишневский, Дмитрий Воденников, Игорь Волгин, Александр Вулых,Александр Городницкий, Сергей Дроботенко, Максим Замшев, Бахыт Кенжеев, Константин Кедров, Виктор Куллэ и другие.
Обладатели Гран-при получили главные титулы «Поэт года» и «Писатель года», а также грант от Российского союза писателей в размере 200 тысяч рублей.
Остальные лауреаты получили право издания своей книги за счет Оргкомитета премии.
Также всем лауреатам была вручена статуэтка в форме пера на постаменте из минеральных камней, символизирующих триколор российского флага.
В торжественной церемонии приняли участие члены Большого жюри премий – поэты Игорь Волгин, Дмитрий Воденников, Максим Амелин, Владимир Вишневский, Константин Кедров, Виктор Куллэ, писатели Роман Злотников, Сергей Дроботенко.
Специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев и поздравили участников церемонии с помощью видеосвязи.
Прозвучали стихи лауреатов премий, также зрителям был представлен литературно-музыкальный концерт со стихами и песнями советских авторов эпохи развитого социализма семидесятых годов.
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