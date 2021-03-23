Вручены национальные литературные премии«Поэт года»и «Писатель года»

В суб­бо­ту 20 мар­та 2021 года в Кон­церт­ном зале Пра­ви­тель­ства Моск­вы вру­че­ны наци­о­наль­ные лите­ра­тур­ные премии«Поэт года»и «Писа­тель года»за 2020 год, учре­жден­ные Рос­сий­ским сою­зом писа­те­лей с целью поис­ка новых талант­ли­вых авто­ров, спо­соб­ных вне­сти вклад в совре­мен­ную рус­скую литературу.

Пре­мия «Поэт года» в основ­ной номинации:

I пре­мия – Арсе­ний Зага­ев­ский (Москва);

II пре­мия – Окса­на Цвет­ко­ва (Ниж­ний Новгород);

III пре­мия – Игорь Гоно­хов (Ногинск).

Пре­мия «Писа­тель года»в основ­ной номинации:

I пре­мия – Макс Зимов (Москва);

II пре­мия – Алек­сандр Вальт (Санкт-Петер­бург);

III пре­мия – Олег Поно­ма­рев (Тула).

Пре­мии «Поэт года» в осталь­ных номинациях:

номинация«Дебют» – Оль­га Алей­ни­ко­ва-Тиня­ко­ва (Москва);

номи­на­ция «Лири­ка» – Алла Арцис (Москва);

номи­на­ция «Пес­ни» – Вла­ди­мир Кап­гер (Москва);

номи­на­ция «Дет­ская лите­ра­ту­ра» – Вяче­слав Баши­ров (Нета­ния, Израиль).

Пре­мии «Писа­тель года» в осталь­ных номинациях:

номи­на­ция «Дебют» – Нел­ли Сизо­ва (Тула);

номи­на­ция «Фан­та­сти­ка» – Илья Шумей (Москва);

номи­на­ция «Дра­ма­тур­гия» – Гри­го­рий Быст­риц­кий (Урен­гой);

номи­на­ция «Юмор» – Вла­ди­мир Празд­ни­цин (Кеме­ро­во);

номи­на­ция «Дет­ская лите­ра­ту­ра» – Гуль­си­фат Шахи­ди (Душан­бе).

Так­же были вру­че­ны спе­ци­аль­ные пре­мии в номи­на­ции «Кни­га», при­суж­да­е­мые Орг­ко­ми­те­том вне основ­но­го конкурса:

Пре­мия «Поэт года» в номи­на­ции «Кни­га» – Влад Мален­ко за кни­гу сти­хов «Море вол­ну­ет­ся разное»;

Пре­мия «Писа­тель года» в номи­на­ции «Кни­га» – Миха­ил Визель за кни­гу «Пуш­кин. Бол­ди­но. Каран­тин. Хро­ни­ка само­изо­ля­ции 1830 года».

В кон­це вече­ра были вру­че­ны Гран-при – глав­ные пре­мии для наи­бо­лее зна­чи­мо­го рос­сий­ско­го поэта и про­за­и­ка по сово­куп­но­сти заслуг:

Гран-при «Поэт года» – Юрий Кублановский;

Гран-при «Писа­тель года» – Сер­гей Шаргунов.

Кон­курс на соис­ка­ние пре­мии про­хо­дил в тече­ние все­го года, рас­смат­ри­ва­лись авто­ры, пуб­ли­ку­ю­щие свои про­из­ве­де­ния в сети Интер­нет, а так­же при­сы­лав­шие свои заяв­ки в Оргкомитет.

Кон­курс­ная комис­сия изу­чи­ла сот­ни тысяч про­из­ве­де­ний из всех реги­о­нов Рос­сии, ближ­не­го и даль­не­го зару­бе­жья. В спи­сок номи­нан­тов («лонг-лист»премии) вошли свы­ше пяти тысяч авто­ров, а фина­ли­ста­ми («шорт-лист»премии) ста­ли 200 поэтов и 100 про­за­и­ков. Выбор фина­ли­стов и лау­ре­а­тов осу­ществ­ля­ло Боль­шое жюри, в кото­рое вхо­дят извест­ные поэты, про­за­и­ки и дея­те­ли куль­ту­ры – Вла­ди­слав Арте­мов, Мария Вату­ти­на, Вла­ди­мир Виш­нев­ский, Дмит­рий Воден­ни­ков, Игорь Вол­гин, Алек­сандр Вулых,Александр Город­ниц­кий, Сер­гей Дро­бо­тен­ко, Мак­сим Зам­шев, Бахыт Кен­же­ев, Кон­стан­тин Кед­ров, Вик­тор Кул­лэ и другие.

Обла­да­те­ли Гран-при полу­чи­ли глав­ные титу­лы «Поэт года» и «Писа­тель года», а так­же грант от Рос­сий­ско­го сою­за писа­те­лей в раз­ме­ре 200 тысяч рублей.

Осталь­ные лау­ре­а­ты полу­чи­ли пра­во изда­ния сво­ей кни­ги за счет Орг­ко­ми­те­та премии.

Так­же всем лау­ре­а­там была вру­че­на ста­ту­эт­ка в фор­ме пера на поста­мен­те из мине­раль­ных кам­ней, сим­во­ли­зи­ру­ю­щих три­ко­лор рос­сий­ско­го флага.

В тор­же­ствен­ной цере­мо­нии при­ня­ли уча­стие чле­ны Боль­шо­го жюри пре­мий – поэты Игорь Вол­гин, Дмит­рий Воден­ни­ков, Мак­сим Аме­лин, Вла­ди­мир Виш­нев­ский, Кон­стан­тин Кед­ров, Вик­тор Кул­лэ, писа­те­ли Роман Злот­ни­ков, Сер­гей Дроботенко.

Спе­ци­аль­ный пред­ста­ви­тель Пре­зи­ден­та Рос­сии по меж­ду­на­род­но­му куль­тур­но­му сотруд­ни­че­ству Миха­ил Швыд­кой и заме­сти­тель руко­во­ди­те­ля Феде­раль­но­го агент­ства по печа­ти и мас­со­вым ком­му­ни­ка­ци­ям Вла­ди­мир Гри­го­рьев и поздра­ви­ли участ­ни­ков цере­мо­нии с помо­щью видеосвязи.

Про­зву­ча­ли сти­хи лау­ре­а­тов пре­мий, так­же зри­те­лям был пред­став­лен лите­ра­тур­но-музы­каль­ный кон­церт со сти­ха­ми и пес­ня­ми совет­ских авто­ров эпо­хи раз­ви­то­го соци­а­лиз­ма семи­де­ся­тых годов.

Фото – сайт godliteratury.ru

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