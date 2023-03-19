В субботу 18 марта 2023 года в Концертном зале Правительства Москвы вручены национальные литературные премии «Поэт года» и «Писатель года» за 2022 год. Премии учреждены Российским союзом писателей с целью поиска новых талантливых авторов, способных внести вклад в современную русскую литературу.

Лауреатами Гран-при – главных премий за 2022 год стали:

«Поэт года» – Юрий Ряшенцев, советский и российский поэт, автор стихов к песням для театра и кино, в частности к фильму и мьюзиклу «Три мушкетера». Его перу принадлежат песни «Пора-пора-порадуемся на своем веку», «Не вешать нос, гардемарины», а также ряд поэтических сборников.

«Писатель года» – Владислав Отрошенко, автор книг «Сухово-Кобылин. Роман-расследование о судьбе и уголовном деле русского драматурга», «Гоголиана и другие истории», а также бестселлера 2022 года – книги «Околицы Вавилона».

Также были вручены премии «Поэт года» и «Писатель года» в основных и дополнительных номинациях: «Дебют», «Лирика», «Реальные истории», «Песни», «Юмор», «Детская литература». Большое жюри, состоящее из 30 известных литераторов, изучили свыше 50 томов альманахов с произведениями конкурсантов и выбрали 250 финалистов: 150 поэтов и 100 прозаиков. Затем из их числа определили лауреатов, имена которых были объявлены на церемонии.

Лауреатом I премии «Поэт года» стала поэтесса из подмосковья Полина Орынянская, I премию «Писатель года» получила прозаик из Ростова-на-Дону Людмила Лаврова.

В номинации «Дебют» премии получили Евгений Королецкий и Евгений Белкин из Москвы, в номинации «Лирика» – Елена Ханова из Владивостока, в номинации «Детская литература» – Галина Харламова из Тульской области. В номинации «Песни» победила Мила Исаева из Санкт-Петербурга, в номинации «Реальные истории» – Борис Швец из Москвы, в номинации «Юмор» – Владимир Шалимов из Волгодонска, в номинации «Фантастика» – Елена Путилина из Долгопрудного.

Вручали премии известные поэты, прозаики и деятели культуры: Игорь Волгин, Максим Замшев, Дмитрий Воденников, Марк Розовский, Владимир Вишневский, Роман Злотников, Виктор Куллэ, Алексей Витаков и другие. В концертной программе вечера прозвучали советские песни и стихи послевоенных лет. Торжественная церемония прошла при поддержке Минцифры России.

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