Все 183 подмосковных парка готовы к предстоящему тёплому сезону

Министр культуры Московской области Елена Харламова провела совещание в режиме видеоконференции с главами городских округов и директорами парков по работе парков в предстоящем тёплом сезоне, открытие которого планируется 1 мая.

Исходя из разработанного совместно с Министерством спорта Московской области событийного стандарта парков, в них несколько раз в неделю рекомендуется проводить утренние зарядки, фитнес-тренировки, тренировки по футболу, волейболу, стритболу, теннису, занятия по шахматам, танцам, детские анимации и подвижные игры, танцы и другие мероприятия, организовывать площадки для уличных музыкантов и вокальных коллективов городских округов, творческие мастерские, лектории, буккроссинг, интеллект-пикники, «БиблиоНяню», устраивать танцевальные вечера, гастрономические выходные, летние лагеря для детей, можно купить саженцы груши и многое другое.

Маленьких посетителей в парках пригласят на детскотеки, где их будут ждать танцевально-развлекательные и анимационные программы, а посетителей старшего возраста – на ретро-площадки с танцевальными программами и танцами под советские хиты.

В парках планируется провести и общеобластные мероприятия.

Так, в мае – июне пройдет шоу «Звёзды на роликах» от известных спортсменов фигурного катания Татьяны Навки и Петра Чернышова в 22 подмосковных парках.



В июне – августе:

«Звёздные посиделки» – камерные встречи с известными спортсменами и артистами (проект под руководством Ильи Авербуха и Вячеслава Фетисова) в 20 центральных парках;

«Зарядка с чемпионом» – утренние зарядки в центральных парках с известными спортсменами и звёздами;

«Кубок парка» – соревнования по разным видам спорта с итоговой церемонией награждения.

Все 183 подмосковных парка уже готовы к работе в тёплый сезон.

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