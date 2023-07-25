Фонд Андрея Журавлева «Реальные дела» проведет детские благотворительные мероприятия на ВДНХ.

Благотворительный фонд Андрея Журавлева «Реальные дела» заключил договор с Городской Фермой на ВДНХ на проведение благотворительных детских мероприятий на постоянной основе. Первое из них состоится 26 июля.

На территории для ребят будут работать десять анимационных площадок. Ребята посетят контактный зоопарк, где проживает очень много зверей, смогут их покормить, погладить и конечно сфотографироваться. Пройдут и театрализованные представления.

«Первое наше мероприятие пройдет 26 июля 2023, куда мы пригласили детей сирот из Лавры Сергиево-Посада, из Храма Пресвятой Троицы г. Коломны, которые курирует мой фонд, из детских домов, многодетных семей, а также детей сотрудников спецслужб. Около 500 ребятишек мы порадуем бесплатным мороженным, лимонадом и соком», - рассказывает редакции Андрей Журавлев, основатель и генеральный директор благотворительного фонда «Реальные дела».

Я очень доволен, что удалось согласовать с Городской Фермой такой замечательный проект, на бесплатной основе, где ребята в течение дня смогут на одной территории получить массу удовольствий.

Для остальных ребятишек и их родителей вход будет платный, но сумма, полученная от мероприятий в мой фонд, будет направленна на наших детей. И это мы будем делать два раз в месяц. Я надеюсь, что мы сможем охватить детишек из разных социальных слоев населения.

Все лучшее -детям! Я стараюсь идти по жизни с этим замечательным лозунгом», - заявил Андрей Журавлев.

Фото предоставлены БФ «Реальные дела»

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.