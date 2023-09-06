Все ответы внутри

Что нужно человеку для вдохновения и достижения цели? А незрячему человеку? И есть ли разница? Ответы на эти вопросы попытались найти создатели документального фильма «Глядя в себя» и его первые зрители. 5 сентября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера документальной кинокартины, созданной молодыми российскими авторами: режиссером Анной Веселовой, продюсером Вячеславом Поповым, оператором Данисом Шариповым. Сценарий фильма в 2022 году вошел в число 34 победителей конкурса в рамках всероссийского просветительского проекта Знание.Кино Российского общества «Знание» и был воплощен при поддержке трека Знание.Кино и Института развития интернета.

Документальный фильм «Глядя в себя» призван разрушить стереотипы о людях с ограничениями зрения, рассказать об их жизни, профессиях, труде. В основе сценария история трех незрячих парфюмеров Александра, Марии и Анастасии, они задались целью собрать коллекцию ароматов, которые отражали бы эмоции и состояния людей. Для того чтобы найти запахи и создать уникальные ароматы «Уверенность», «Нежность» и «Влюбленность», герои фильма отправляются в разные пространства: музей минералов, гончарную мастерскую, технопарк, музыкальный клуб, котокафе.

О причинах, по которым сценарий фильма вошел в число победителей конкурса в рамках трека Знание.Кино, на премьере рассказала директор Департамента управления проектами Российского общества «Знание» Ирина Карих.

«Мы выбрали этот проект, потому что он про волшебство. Этот фильм говорит каждому, что шедевры нужно и можно создавать. Однако для создания шедевра должна быть красота внутри, как у авторов фильма «Глядя в себя». Мне очень хочется, чтобы эту документальную кинокартину увидели многие. Уверена, что мы покажем фильм в разных уголках нашей бесконечной страны, что он соберет огромное количество просмотров. Ведь это кино про нас и про любовь», – сказала Ирина Карих.

Высокую оценку документальному фильму дал главный редактор журнала «КиноТеатр» Жан Просянов и поблагодарил Российское общество «Знание» за реализацию проекта.

«Для меня важно, что в документальном фильме «Глядя в себя» есть конфликт, драматургия. Очень часто документальное кино – это наблюдение, исследование, а в этом фильме удивительным образом происходит конфликт с нашим восприятием. После просмотра этого кино у вас перевернется представление о том, как живут, чувствуют, думают люди с ограничением зрения. Этот фильм дарит нам новое измерение», – подчеркнул Жан Просянов.

К зрителям обратилась режиссер картины «Глядя в себя» Анна Веселова:

«Этот фильм для меня – удивление, и удивление в каждой его сцене. Герои фильма перевернули мой мир: так, как они чувствуют ароматы, не чувствует никто. Я поняла, что парфюмеры сочиняют ароматы как музыку, – поделилась Анна Веселова. – У каждого из этих ребят, о которых мы сняли фильм, я училась – они невероятно сильные, незаурядные, разносторонние. И что важно – перед съемками они сказали мне: мы будем сниматься в фильме только, если ты не будешь показывать жалость или супергероизм, мы такие же люди, как и окружающие, мы просто делаем парфюмерию».

Режиссер картины – 28-летняя Анна Веселова – лауреат российских и зарубежных фестивалей короткометражных фильмов, в ее активе съемки клипов, документальных сериалов, фильмов, режиссура телевизионных шоу. Оператор документального фильма – 29-летний Данис Шарипов на протяжении последних 9 лет занимается созданием музыкальных видео для российских и зарубежных групп и документальных фильмов. Продюсер картины – генеральный директор кинокомпании «Триггер» Вячеслав Попов ранее также продюсировал проекты «Анпакинг», «Урок демократии», «Цейтнот», «Знаковые места русской литературы». На премьере он отметил, что работа над проектом «Глядя в себя» стала для него прекрасным опытом и подарком.

Гостями события стали создатели киноленты, ее главные герои, активные участники трека Знание.Кино и многие другие. Для них состоялась еще одна премьера – премьера ароматов. В период съемочного процесса ароматы «Уверенность», «Нежность» и «Влюбленность» находились в разработке, и в день первого кинопоказа они были представлены публике. В их создании принимал участие первый российский проект нишевой парфюмерии Pure Sense, в основе концепции которого лежит сотрудничество с незрячими парфюмерами.

Премьерный показ картины «Глядя в себя» состоялся в преддверии большого кинофестиваля документальных фильмов Знание.Кино, который пройдет в рамках одноименного просветительского трека Общества «Знание» и будет посвящен деятельности советского кинорежиссера и сценариста, одного из основателей и теоретиков документального кино Дзиги Вертова. Генеральный партнер проекта — Институт развития интернета.

Трек Знание.Кино реализуется с апреля 2022 года и включает в себя конкурсы просветительских фильмов, дискуссии и паблик-токи с участием ведущих российских экспертов киноиндустрии, обсуждения документального кино на популярных российских онлайн-платформах, презентации школ документального кино и создание киноклубов.

Все мероприятия трека Знание.Кино проходят при поддержке Института развития интернета, Министерства культуры РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», Союза кинематографистов России, «Москино» и крупнейших онлайн-кинотеатров.

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