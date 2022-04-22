Все тайное станет «Оффлайн»

Премьера десятисерийного детективного триллера Кирилла Плетнева «Оффлайн» с Никитой Ефремовым, Денисом Шведовым, Полиной Максимовой, Никитой Кологривым и Риналем Мухаметовым в главных ролях будет доступна пользователям Okko с 27 апреля.

«Оффлайн» — детективный триллер, героям которого предстоит столкнуться с последствиями своей двойной жизни. У всех есть семьи, близкие и любимые люди, есть работа и репутация — и никто не хочет потерять все это, когда станет известно, что они торгуют наркотиками в секретном приложении BeHappy. И в то же время никому не хочется расстаться со своей жизнью, пока неизвестный убийца ведет охоту. Постоянная жизнь на грани, постоянный страх быть пойманным или даже убитым, постоянные подозрения — убийцей может быть любой. Все это заставляет героев совершать поступки, на которые они никогда бы не пошли в обычной жизни.

По сюжету пользователи BeHappy сталкиваются с серьезным противником, который прячется под именем Анонимус. Он сообщает им, что сумел раскрыть данные всех, кто когда-либо пользовался этим приложением и теперь он дает им выбор – пойти в полицию и во всем признаться или сыграть в игру со смертью. Что будет, если в этой игре проиграть, становится ясно, когда пользователи BeHappy получают фото кладмена с перерезанным горлом…

Съёмки сериала «Оффлайн» прошли в 2021 году в Москве и Калининграде.

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