Все три «Боинга» Red Wings исправны и выполняют полеты

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Авиакомпания Red Wings подтвердила, что все три имеющихся в парке воздушных судна Boeing-777 исправны и выполняют полеты.

«Приоритетом для авиакомпании всегда была и остается безопасность. Мы не можем подвергать риску здоровье и жизни пассажиров. Любые подозрения на техническую неисправность приводят к решению о задержке рейса для досконального выяснения причин и устранения неисправности», - сообщают в авиакомпании.

С видеообращением выступил директор по наземному обеспечению авиакомпании Red Wings Сергей Николаев: «Начиная с 14:00 МСК 16.08.23 Red Wings полностью вернется к своему расписанию, опубликованному на сайте», - заявил руководитель службы.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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