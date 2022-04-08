Все женщины Руслана Алехно в новом клипе «Виноват, прости»

Руслан Алехно представляет клип на песню «Виноват, прости». Эта история соблазна и раскаяния, написанная поэтом Михаилом Гуцериевым и композитором Олегом Шаумаровым, стала основой настоящей мистической драмы.

«Я очень рад, что песня «Виноват, прости» появилась в моем репертуаре, — говорит Руслан Алехно. — Таких проникновенных композиций у меня еще не было. Это очень красивая песня о сильных чувствах, искреннем раскаянии и настоящей любви».

Режиссеры клипа Алина Верипя и Рустам Романов решили добавить в эту историю немного мистики.

«Придумывая сюжет клипа, я вдохновлялась работой Леди Гаги в «Истории американских ужасов». Меня очень привлекла мистическая атмосфера отеля, в котором мы снимали, мне казалось даже, что он населен призраками, и они говорили с нами во время съемок», — призналась Алина Верипя.

«Мы решили, что лучшей локацией для съемок будет отель, потому что именно там обычно кипят любовные страсти и совершаются измены, — сказал Рустам – На каждом этаже отеля нашего героя ждет очередная девушка. Но для него, проносящегося мимо в лифте, они все на одно лицо»

Перед Русланом Алехно стояла непростая актерская задача – сыграть переживания человека, который заперт в падающем лифте и понимает, что шансов выбраться из него нет никаких. Артист блестяще справился с задачей. Впрочем, вы и сами сможете это оценить. Смотрите клип на песню «Виноват, прости» на музыкальных телеканалах и на платформах GUTSERIEV MEDIA в социальных сетях. Песня «Виноват, прости» доступна на всех стриминговых площадках.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.