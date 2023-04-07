ВСЕКОХУДОЖНИК представил выставку живописи «Вселенная Василия Болдырева»

На выставке представлено около 70 живописных работ Василия Болдырева, относящихся к циклам, «Цвет и музыка», «Мастер и Маргарита», «Космос», «Песни и сказки далекого детства» и другим. Зритель сможет путешествовать по залам выставки, переходя от одного цикла к другому, погружаясь в миры, созданные художником.

Болдырев Василий Федорович (1941 — 2003) — кандидат архитектуры, профессор, заведующий кафедрой архитектурного проектирования Томской Государственной Архитектурной Строительной Академии, член Союза Архитекторов СССР. Советник РААСН, почетный архитектор Госстроя. Помимо многочисленных архитектурных проектов, Василий Фёдорович создал более 70 научных и учебно-методических трудов. Был награжден медалью А.Д. Крячкова за вклад в развитие архитектуры городов Сибири. И при этом он никогда не оставлял занятий искусством.

Василий Болдырев был одержим идеей синтеза искусств. Музыка, литература, поэзия, живопись, архитектура являлись импульсом для создания произведений. Подобно своим предшественникам Кандинскому, Чюрленису, Русецкому Болдырев не пишет натурных фигуративных вещей. Его живопись ассоциативна, подобно музыкальному произведению содержит множество смыслов и образов. Ритмически закомпнованные живописные пятна чередуются с пластичными линиями, создают точно выверенные композиционные схемы.

Говоря о необычном и ярком творческом пути Василия Федоровича, нельзя не сказать о его поисках в области аналитически-ассоциативного искусства, которым на протяжении более 25 лет занимался художник. Каждое произведение получалось рефлексией на какое-то событие, воспоминание, произведение.

Стиль Василия Федоровича узнаваем и необычен. Его большемерные холсты, сложные по колориту, дополняются тонкой, ювелирной работой над графическими листами. Продуманная, математически выверенная композиция удивительным образом сочетается стемпераментной экспрессией.

Продуктивности творческого пути художника можно лишь удивиться, он оставил огромное наследие, состоящее из более 1500 законченных живописных и графических работ, 2000 рисунков, эскизов, набросков и композиций.

Часть творческого наследия художника можно будет увидеть на предстоящей выставке.

Выставка работает до 16 апреля. Вход свободный.

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