Вселенная Романа Ляпина в числе 𝜋

27 мая 2022 года в галерее ArtNelly открывается персональная выставка всемирно известного художника Романа Ляпина «Основание 𝜋». В экспозиции собраны 27 работ разных лет. Городской пейзаж Москвы, Рима, Венеции и Санкт-Петербурга соседствует с психоделической абстракцией, отсылающей к образам космологического плана.

Роман Ляпин – художник с мировым именем, чьи картины живут в домах президентов и премьер-министров, находятся в коллекциях Стинга и Элтон Джона. Роман Ляпин – почётный член Российской академии художеств, профессор Российской специальной академии искусств, неоднократный обладатель премии 1-й, 2-й, 3-й степени регулярных конкурсов Тосканы и Лацио (Италия), участник многочисленных выставок.

Живопись Романа Ляпина также иррациональна и трансцендентна, как и загадочное число 𝜋. В ней до бесконечности можно считывать новые смыслы и скрытые цитаты «для посвященных» при кажущейся простоте сюжетов. Он моментально погружает зрителя в свою художественную вселенную, и одинаково виртуозно ему это удается и в пейзаже, и в психоделических импровизациях, натюрморте и даже портрете. Харизматичность и энергия художника буквально пронизывают каждый сантиметр картины, каждый мазок, крупно положенный на холст. Через его произведения зритель ощущает единство рукотворного и природного в окружающем нас современном мире.

«Будто я лечу над городом и смотрю на него сверху, запечатлевая эту зримую красоту…», – определяет свою творческую концепцию Роман Ляпин

Выставка завершит работу 9 сентября 2022 года

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