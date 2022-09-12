Всероссийская киберспортивная (школьная) лига: РДШ запускает самый масштабный компьютерный турнир для школьников

С 12 сентября открывается регистрация на Всероссийскую киберспортивную (школьную) лигу, в рамках которой школьники со всей страны смогут посоревноваться в любимых играх и побороться за ценные призы: игровые мониторы, проекторы для мобильных устройств, гранты на обучение в университете «Синергия». Турнир состоится на киберспортивной площадке https://pvp.vkplay.ru — VK Play.

Регистрация на Всероссийскую киберспортивную лигу продлится два месяца, до ноября 2022 года, а сами соревнования будут проходить вплоть до мая следующего года. Участники турнира могут зарегистрироваться в следующих дисциплинах: DOTA2, PUBG Mobile, League of Legends, Hearthstone, Warface, Brawl Stars, Mobile Legends и Free Fire.



Турнир разбит на несколько этапов: отборочные соревнования в федеральных округах, полуфиналы и гранд-финал. В рамках отборочных соревнований состоится целая серия турниров во всех федеральных округах России. Все этапы пройдут в онлайн формате.

Кроме того школьники получат доступ к образовательному модулю — в рамках образовательной программы они смогут узнать как устроена и функционирует современная индустрия киберспорта. После окончания курса участники смогут проверить полученные знания.

Всё больше детей мечтают стать профессиональными киберспортсменами. Победа российской команды Team Spirit на последнем турнире The International не только увеличила популярность киберспорта в России, но и привлекла внимание высшего руководства страны к вопросам развития киберспорта . Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал организацию школьных соревнований по киберспорту и отметил, что чемпионаты по компьютерным играм могут быть «в высшей степени» полезны для подрастающего поколения.



Всероссийская киберспортивная лига РДШ активно работает над тем, чтобы подрастающее поколение могло проверить свои силы в виртуальных сражениях и узнавало о компьютерном спорте больше благодаря отдельным программам обучения.

Зарегистрироваться на Всероссийскую киберспортивную лигу можно по ссылке — рдш.рф/competition/2747 .

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