Всероссийская премьера клипа RED PEPPER FILM «Не хуже» состоится в рамках Российской креативной на Москва Фесте

Всероссийская премьера клипа RED PEPPER FILM «Не хуже» состоится в рамках Российской креативной недели 3 июля 2023 года. Клип покажут в финале программы движения «Вдохновители» на Москва Фесте

«Островок Вдохновения» откроет лайнап Москва Феста на Пушкинской площади. С 12:00 до 16:00 эксперты движения и продюсерского центра «Вдохновители» Михаил Палей, Алексей Чумаков, Олеся Овчинникова и Аля Береславцева проведут мастер-классы и паблик-токи о вдохновении и формировании среды через медиа-продукты, а также расскажут об особенностях работы с музыкальным нарративом и производстве импакт-контента на примере проекта «Не хуже». Развлекательную часть мероприятия возьмут на себя педагоги по сценическому движению и музыканты Тёма Куба и Стас Море, которые исполнят композиции из «плейлиста Вдохновения». Финалом программы станет всероссийский релиз клипа на песню «Не хуже», в котором приняли участие 40 самых креативных подростков Екатеринбурга, победившие в конкурсе «Вдохновителей». Вход на мероприятия свободный. Онлайн-премьера клипа состоится 6 июля в вк-сообществе всероссийского движения «Вдохновители».

Клип на песню «Не хуже» был снят в Екатеринбурге с 30 по 31 мая 2023 года. Клип на новую песню «Не хуже» Алексея Боровикова снят командой Red Pepper Film, победителями мировых фестивалей и создателями музыкальных видео для таких исполнителей как FEDUK, Мумий Тролль, Дельфин и IOWA. Алексей — участник движения «Вдохновители» и основатель студии образовательных песен «Чёрное олово» с аудиторией более 16 тыс. человек и охватом в 2,5 млн прослушиваний. Песня «Не хуже» рассказывает о пути подростка к мечте и преодолении комплексов. Показательными примерами станут судьбы великих личностей из прошлого, которые тоже когда-то были подростками и смогли достигнуть больших высот, стать частью истории и сделать великий вклад в развитие страны, несмотря на многие трудности. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

О замысле постановки к песне «Не хуже» рассуждает главный режиссер Red Pepper Film по направлению клипов и рекламы Максим Якимов: «Многие из нас рано или поздно сталкиваются с непониманием со стороны окружающих, когда кажется, что ты хуже других, все твои увлечения и мечты незначительны и хочется сдаться. Вместе с Алексеем Боровиковым и Продюсерским центром «Вдохновители» мы рассказываем художественную историю о том, что любая неудача — это еще один шаг к мечте, ведь даже самые великие люди когда-то были обычными подростками со своими страхами, трудностями и переживаниями. Видеоряд к песне позволит нам погрузить зрителей в мир обычного подростка Саши, который справится с трудностями, почувствовав, что не одинок».

Всероссийское Движение «Вдохновители» с 2021 года объединяет лидеров различных направлений, достигших выдающихся результатов в самых разных сферах, чьи проекты приносят пользу людям, стране, миру. Вдохновители помогают мотивировать подростков на поиск собственного пути через развитие сообщества, личные встречи и развивающий медиа-контент. Продюсерский центр «Вдохновители», усилиями которого реализуется проект совместно с Red Pepper Film, — это уникальный центр по разработке и созданию креативного импакт-контента для подростков и молодёжи, включающего фильмы, сериалы, ролики, промо-активности, аудио, книги, журналы и другие медиа-проекты.

По словам руководителя Движения «Вдохновители» Алексея Чумакова, съемки клипа на песню «Не хуже» помогли положить начало креативной поддержке молодежи Екатеринбурга: «Конкурсанты могли взаимодействовать не только с наставниками, но и между собой. Обмениваться идеями, размышлять и о последующих проектах, общаться с ребятами из других городов. Такой подход формирует среду, которая чрезвычайно важна для того, чтобы было не только вдохновение, но и решимость действовать — создавать и менять реальность вокруг себя. Мы хотим показать подросткам, что мир доступнее, чем им кажется. Если у тебя есть уверенность, компаньоны и инструменты, то результат не заставит ждать».

Сооснователь Движения «Вдохновители» и Продюсерского центра «Вдохновители», партнер, генеральный продюсер Михаил Палей подчеркивает, что инициатива позитивно влияет не только на молодежь, но и на наставников: «Мы и сами здорово прокачиваемся во взаимодействии с подростками. Когда видим, что они находят друзей и смыслы, овладевают инструментами, недоступными ранее, меняемся и мы сами. Это основа импакт-бизнеса — пройти путь с помощью живого общения, тренинга, соцсетей или контента, который запускает в тебе процессы, ведущие к изменениям в собственной жизни и в обществе».

Съемки клипа «Не хуже» стали стартом на пути к созданию высококачественного импакт-контента и формированию широкой сети партнерского взаимодействия с продакшнами по всей России: «Импакт — не только про запуск позитивных изменений в обществе, но и про востребованность продукта, а, значит — про его качество и креативность. Главной задачей для нас является объединить эти ценности «без швов», чтобы у зрителя не было впечатления, что его чему-то учат насильно. Нравоучения отталкивают. Напротив, главными критериями для нас являются художественная ценность итогового произведения и интерес зрителя к нему. Именно поэтому на базе «Вдохновителей» мы организовали Продюсерский центр, который будет задавать стандарты для импакт-контента, чтобы он был и интересным, развлекательным, и креативным, необычным, ёмким, и транслировал важные для молодежи сообщения», — комментирует управляющий партнер, генеральный продюсер и сооснователь Продюсерского центра, а также Вдохновитель Олеся Овчинникова.

Сооснователь Продюсерского центра, партнер, генеральный и креативный продюсер Аля Береславцева имеет большой опыт в создании интерактивного контента, посвященного социальным темам. По ее мнению, важным критерием в производстве импакт-контента является способность к оценке его воздействия: «Нам интересно работать со сложными темами в мультиформатном развлекательном жанре, привлекать внимание аудитории к общественно-значимым проблемам. Новый уровень диалога с молодежью — это не только включение в контекст с помощью медиа, но и интерактив. Именно тогда зритель способен отрефлексировать то, что видит на экране, сопоставить себя и героя, обдумать возможные сценарии. Как происходит в «Не хуже» — нашим конкурсантам предлагалось представить, как действовали и мыслили великие люди прошлого, когда они были в подростковом возрасте, встречаясь с похожими проблемами. Такая ситуация запускает эмпатию и транслирует преемственность поколений, которая для нашей команды является базовой ценностью».

Фото – Дарья БЕРСЕНЕВА

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