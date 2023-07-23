27 июля в 18:00 в ресторане с рекомендацией ⭐️⭐️ MICHELIN 2022, с видом на Кремль и Исторический музей, состоится ВСЕРОССИЙСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ В ОБЛАСТИ БИЗНЕСА, КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ.

Событие вновь объединит лидеров России из разных сфер бизнеса, культуры и образования, которые не боятся рисковать, выходить из зоны комфорта для достижения намеченных целей, получать яркие впечатления, готовы принимать возможности, регулярно учиться и развиваться, получая необходимый опыт.

Целью бизнес-издания неизменно является популяризация и поддержка малого и среднего бизнеса Российской Федерации. «EXPERT_RF» показывает важность инициатив в разных сферах бизнеса и поддерживает людей, которые с помощью своих проектов действительно меняют мир, не забывая при этом про социум.

27 июля, 19:00 (сбор гостей 18:00), Dress code: Black Tie.

Мероприятие проводится 🇷🇺 при правительственной поддержке:

Государственной Думы;

Совета Федерации;

Комитета Поддержки Программ Президента.

Аккредитация, приём заявок:

EXPERT.RFF@yandex.ru .

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