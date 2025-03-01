РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваВсероссийская выставка «Наш дом – Россия» открылась в Усадьбе на Перекопской

Всероссийская выставка «Наш дом – Россия» открылась в Усадьбе на Перекопской

editor
By editor
100
наш дом россия - выставка
Фото © Кирилл Шашков

В Усадьбе на Перекопской состоялось торжественное открытие всероссийской выставки «Наш дом — Россия», которая посвящена патриотизму и любви к Родине. Новый формат представления картин позволяет зрителям глубже познакомиться с творчеством авторов. Экспозиция сопровождается аудиогидом, где каждый художник своим голосом читает стихи или прозу, вдохновившие его на создание картины.

Свои работы представили: Иван Гарбузов, Лидия Казимир-Науменко, Анна Мирзоева, Елена Дундукова, Галина Таран, Ирина Рулева, Ирина Абросимова, Жанна Глазунова, Татьяна Якушева, Анастасия Асеева, Кристина Котельникова, Ольга Мозуль
Александра Вемс, Елена Комарова, Эльвира Решетникова.

Кроме того, картины оживают на мультимедийном дисплее, поражая зрителей своей глубиной и сюжетом. Этот подход стал настоящим сюрпризом для публики, создавая атмосферу полного погружения в мир искусства и раскрывая тему «Наш дом — Россия».

На открытии выставки выступили представители культурной жизни столицы. Поэт Павел Котельников, лауреат конкурса «Современная поэзия» радио «Классик», прочитал стихи о патриотизме, а музыкальный дуэт Сергея Болотина и Светланы Мосиной исполнил песни, наполненные любовью и уважением к Родине.

Куратор проекта — Екатерина Самитина.

Предыдущая статья
Больше не тусклая: группа «Крёстные» выпустила песню для борьбы с рутиной
Следующая статья
Художники России, объединяйтесь: в России появилась первая цифровая платформа для сферы изобразительного искусства

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru