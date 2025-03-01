Всероссийская выставка «Наш дом – Россия» открылась в Усадьбе на Перекопской

В Усадьбе на Перекопской состоялось торжественное открытие всероссийской выставки «Наш дом — Россия», которая посвящена патриотизму и любви к Родине. Новый формат представления картин позволяет зрителям глубже познакомиться с творчеством авторов. Экспозиция сопровождается аудиогидом, где каждый художник своим голосом читает стихи или прозу, вдохновившие его на создание картины.

Свои работы представили: Иван Гарбузов, Лидия Казимир-Науменко, Анна Мирзоева, Елена Дундукова, Галина Таран, Ирина Рулева, Ирина Абросимова, Жанна Глазунова, Татьяна Якушева, Анастасия Асеева, Кристина Котельникова, Ольга Мозуль

Александра Вемс, Елена Комарова, Эльвира Решетникова.

Кроме того, картины оживают на мультимедийном дисплее, поражая зрителей своей глубиной и сюжетом. Этот подход стал настоящим сюрпризом для публики, создавая атмосферу полного погружения в мир искусства и раскрывая тему «Наш дом — Россия».

На открытии выставки выступили представители культурной жизни столицы. Поэт Павел Котельников, лауреат конкурса «Современная поэзия» радио «Классик», прочитал стихи о патриотизме, а музыкальный дуэт Сергея Болотина и Светланы Мосиной исполнил песни, наполненные любовью и уважением к Родине.

Куратор проекта — Екатерина Самитина.