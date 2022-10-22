С 28 по 30 октября 2022 года Российская государственная детская библиотека в рамках Года культурного наследия народов России проведет Всероссийский фестиваль семейного чтения #ЗнайЧитайФест, посвященный фольклору народным сказкам, истории письменности и русскому языку.

В офлайн-формате состоятся встречи с писателями и художниками-иллюстраторами, презентации книжных новинок, интерактивные чтения, квесты, мастер-классы, лекции, дискуссии, театрализованные чтения, показы кинолент и мультфильмов. В дни фестиваля детские издательства откроют в РГДБ ярмарку, на которой можно будет купить книги по сниженным ценам.

В онлайн-программе трансляции событий фестиваля сгруппированы по четырем тематическим блокам: «Русский язык и письменность», «Встреча с автором», «Мастерская», «Сказки народов России».

Во время фестиваля будет представлен второй рекомендательный список лучших книг для детей, составленный Экспертным советом по детской литературе при Секции детских библиотек Российской библиотечной ассоциации.

Фестиваль #ЗнайЧитайФест организован РГДБ совместно с Ассоциацией «Растим читателя» при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Российского книжного союза.

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