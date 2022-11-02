10 ноября 2022 года Институт государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС при поддержке Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА) и Учебно-методического совета по государственному и муниципальному управлению проводит Всероссийский гражданско-патриотический диктант «Моя любовь, душа моя – Россия!». Акция состоится программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Миссия

Всероссийский гражданско-патриотический диктант ориентирован на выявление набора ценностных ориентаций российской молодежи, поддержку государственной политики в сфере воспитания и обучения, разработку предложений по практической реализации «Стратегии развития системы воспитания», «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

Цели

формирование у молодежи российской гражданской идентичности и патриотического сознания, укрепление чувства верности своему Отечеству;

реализация государственной политики в области укрепления гражданского мира и согласия, единства народов Российской Федерации;

формирование условий для снижения внешней идейно-ценностной экспансии и внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия на различные социально-демографические группы.

Диктант организован в формате онлайн-тестирования продолжительностью 60 минут.

Формат, время и место

Диктант будет проводиться в смешанном формате 10 ноября 2022 г. с 13:00 до 14:00 по московскому времени.

Очно принять участие можно будет на площадках Московского кампуса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее – РАНХиГС / Академия):

5 корпус РАНХиГС на пр. Вернадского, м. Юго-Западная;

корпус на Пречистенке.

Для участников, решивших присоединиться онлайн, будет осуществляться переход на платформу проведения диктанта по ссылке https://forms.yandex.ru/u/634bdc7f9db7fefe2a65a320/ , которая откроется 10 ноября в 12.00.

Порядок проведения диктанта

Инструктаж участников Диктанта проводится представителем Базового центра непосредственно перед началом выполнения заданий.

Диктант проводится на платформе Яндекс.формы.

Участник заполняет анкету, включающую в себя ФИО, e-mail, возраст, пол, вуз, а также согласие с правилами участия и порядком проведения Диктанта, а также согласие на обработку персональных данных.

Затем приступает решению заданий в форме тестов, открытых и закрытых вопросов и задач, время прохождения ограничено. Участники Диктанта выполняют задания в онлайн-сервисе лично, без посторонней помощи. Запрещается выполнять задания Диктанта коллективно и/или с любой посторонней помощью (включая комментарии и ответы на вопросы по условиям заданий), пользоваться при выполнении заданий Диктанта книгами и любыми иными внешними источниками информации.

Максимальная сумма баллов за Диктант — 100.

Базовые центры (вузы участники)

В качестве базовых центров выступают вузы филиальной сети РАНХиГС, вузы-партнёры Научной образовательной теологической ассоциации (далее-НОТА), а также вузы, изъявившие желание принять участие. А именно:

Северо-Западный институт управления РАНХиГС; Волгоградский государственный университет; Поволжский институт управления РАНХиГС; Алтайский филиал РАНХиГС; Башкирский государственный университет; Северо-Кавказский федеральный университет; Московский государственный лингвистический университет; Уральский государственный педагогический университет; Астраханский государственный университет имени В.Н. Татищева; Дальневосточный Федеральный Университет; Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского; Тюменский государственный университет.

Предполагаемое количество участников

Предполагаемое количество участников – 1200 человек. Из них 318 человек – очно на площадках Академии

Организационный комитет

Руководитель организационного комитета:

Корчагин Руслан Николаевич – исполняющий обязанности директора Института государственной службы и управления (далее – ИГСУ)

Участниками организационного комитета по подготовке проведения акции «Всероссийский гражданско-патриотический диктант» в рамках программы «Приоритет-2030» являются:

Инна Юрьевна Святенко, Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике;

Ивлева Галина Юрьевна — научный руководитель отдела координации научной деятельности и подготовки научно-педагогических кадров, заведующая кафедрой антикризисного регулирования и управления рисками, заместитель директора по научной работе ИГСУ;

Теплых Галина Ивановна — исполнительный директор Научно-образовательной теологической ассоциации;

Протоиерей Тимофей Фетисов — ректор Донской духовной семинарии, кандидат богословия;

Кравчук Вероника Владимировна., — и.о. заведующего кафедрой государственно-конфессиональных отношений ИГСУ, кандидат философских наук, доцент;

Панова Татьяна Владимировна – декан факультета международного регионоведения и регионального управления ИГСУ;

Бешкинская Елена Витальевна, декан факультета государственного и муниципального управления ИГСУ;

Борисенков Алексей Александрович, заместитель декана факультета государственного и управления ИГСУ;

Гончаров Павел Анатольевич, Начальник отдела координации научной деятельности и подготовки научно-педагогических кадров ИГСУ;

Корнилович Владимир Адамович, доктор социологических наук, профессор ИГСУ;

Левицкая Александра Александровна, ведущий специалист межвузовского учебно-научного центра «Религия и Общество» ИГСУ;

Макаров Андрей Викторович, администратор программы факультета государственного и муниципального управления.

Задания

Диктант включает задания в форме тестов, открытых / закрытых вопросов и задач.

Вопросы ориентированы на выяснение уровня гражданско-патриотического сознания студентов и затрагивает следующие темы:

История Российского государства;

Государственная символика;

Государственные праздники;

Конституция;

Народные промыслы и фольклор;

Искусство (литература, живопись);

Патриотизм;

Народные традиции и обычаи.

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