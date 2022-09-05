Всероссийский Хакатон «Города» вошел в программу Молодежного дня ВЭФ

С 5 по 8 сентября пройдет региональный финал Всероссийского Хакатона «Города» в Приморском крае. Молодые архитекторы и урбанисты со всей страны разрабатывают варианты проекта многофункционального общественного пространства «Молодежь Приморья» во Владивостоке. Защита проектов команд состоится 8 сентября и входит в программу Молодежного дня ВЭФ. Проект команды-победителя будет реализован до 2026 года.

Хакатон «Города» — это точка притяжения для молодых специалистов от 18 до 35 лет в области улучшения городской среды, готовых разработать проекты благоустройства территорий для регионов. Организатором Хакатона во Владивостоке является Роскультцентр (Росмолодежь.Креатив) при поддержке Правительства Приморского края и Корпорации по развитию Дальнего Востока.

На старте конкурса участвовало 448 архитектурных портфолио от студентов профильных вузов со всей страны. Жюри отобрало 61 заявку для участия в региональных финалах, которые проходят с июня по ноябрь 2022 в 5 регионах России: Псковской, Новосибирской, Курской областях, Приморском крае и Ханты-Мансийском АО.

«Хакатон «Города» органично вписывается в программу Молодежного дня ВЭФ: это проект, созданный для молодых архитекторов и урбанистов. Мы даем возможность проявить свои профессиональные качества и таланты, обменяться опытом и приобрести ценные связи, поработать с наставниками из бизнеса и профессионального сообщества и простроить свой карьерный путь», — говорит Ольга Шубникова, руководитель федерального проекта хакатон «Города».

Кураторами проектов Приморского края хакатона «Города» стали Татьяна Осецкая и Александр Салов — преподаватели МАРХИ, основатели архитектурного бюро ARCHSLON («АРХСЛОН»), члены Союза Архитекторов и Президиума Союза Архитекторов, авторы станции метро «Кленовый бульвар» (Москва), победители множества российских и зарубежных конкурсов.

«Молодые архитекторы — это уникальные участники культурного ландшафта. Они ещё не успели ограничить свои фантазии большим опытом и суровой действительностью, поэтому именно они могу дать свежий взгляд на, казалось бы, понятные и привычные детали города. Уверен, что нас ждут интересные проекты», — отмечает Александр Салов.

«В Приморском крае уникальный природный контекст, который оказывает влияние и на архитектурный образ. Близость воды, сложный рельеф и климатические особенности дают основу для создания необычного и самобытного образа региона», — так описывает архитектурный образ региона Татьяна Осецкая.

Защита проектов команд-участников состоится 8 сентября и пройдет в рамках программы Молодежного дня ВЭФ перед экспертами и представителями региона (сессия «Перезагрузка территорий. Всероссийский урбанистический хакатон “Города”»).

Состав жюри:

Елена Бронникова, заместитель председателя Правительства и министр культуры Приморского края;

Иван Апонюк, директор Автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию молодежи Приморского края»;

Владимир Сохненко, и.о. директора департамента по делам молодежи Приморского края;

Алексей Рвачев, руководитель трека «Росмолодежь.Бизнес»;

Павел Шугуров, начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды Управления архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока

Антон Савенко, участник Сообщества по исследованию и улучшению городской среды «Решение.Город»;

Феликс Машков, генеральный директор и сооснователь компании «Конкрит Джанг Архитектура»; «Конкрит Джангл»;

Виктория Богинская, сооснователь ПГ “ЯРУС”, член Союза Архитекторов России.

Проект команды-победителя получит поддержку, в том числе экспертную и финансовую, на реализацию до 2026 года, а участники будут приглашены на торжественную церемонию награждения в Москву.

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