Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край» пройдет при поддержке ВТБ

На Камчатке состоится Всероссийский молодёжный экологический форум «Экосистема. Заповедный край». Мероприятие пройдет при поддержке ВТБ с 1 по 7 августа. В этом году Форум объединит 450 участников в возрасте от 14 до 35 лет из России и дружественных стран. Среди них экологические активисты, молодые географы, биологи и экологи, учёные, исследователи, эко-просветители и популяризаторы науки.

Миссией форума «Экосистема. Заповедный край» станет формирование и объединение молодежных инициатив в сфере экологии для их дальнейшего применения в общероссийской практике. Тема этого года – сохранение первозданной природы. Среди ключевых вопросов участники обсудят территориальную охрану окружающей среды, климатические изменения, циклическую экономику, дипломатию в экологической сфере, трансформацию социального и экономического укладов.

«Поддержка Форума позволяет услышать новые идеи для решения приоритетной глобальной задачи – сохранение природы. ВТБ активно участвует в поддержании биоразнообразия и помогает крупным российским заповедникам в реализации природоохранных инициатив. К примеру, с 2014 года Банк поддерживает деятельность Центра «Амурский тигр», который занимается изучением и увеличением популяции амурского тигра в России. С 2020 года Банк оказывает поддержку Кроноцкому заповеднику – крупнейшему природному биосферному заповеднику на Камчатке», – отметила Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

Вторая важная часть стратегии ВТБ – снижение собственного экологического воздействия. Банк в своей основной деятельности активно реализует множество экологических инициатив, а также следует принципам «зеленого» офиса. В их основе – повышение энергоэффективности, оптимизация количества используемой недвижимости, а также обучение сотрудников рациональному потреблению ресурсов.

ВТБ активно реализует проекты, которые помогают сократить негативное влияние на окружающую среду. К примеру, по итогам реализации программы «Безбумажный банк» за два года ВТБ сэкономил более 3,5 млрд рублей и спас от вырубки 100 га леса, а в результате проекта «Добрые крышечки» в 2022 году на последующую переработку направлено более 110 кг пластиковых крышек, собрано более 100 кг батареек.

Утилизация отработанной офисной техники и банкоматов – еще одно большое направление работ в сфере экологии. Для решения этой задачи ВТБ запустил проект «Зеленая» утилизация в «синих» тонах», в рамках которого на переработку регулярно направляется устаревшее оборудование, серверы, источники бесперебойного питания, стойки, системы хранения и рабочие станции.

В этом году тема использования вторичного сырья будет также представлена в программе форума. Участникам и гостям мероприятия расскажут о важности сортировки отходов в повседневной жизни, способах использования вторсырья и итоговых продуктах его переработки.

Главная особенность форума «Экосистема. Заповедный край» – практико-ориентированность. Участники получают теоретические знания от ведущих экспертов страны, а также самостоятельно проводят исследования, проходят практикумы во время посещения природных локаций на территории Камчатского края. Результатом форума станет большая резолюция с предложениями молодёжи по повышению экологического благополучия страны и её презентация всему экологическому сообществу России.

Социальная ответственность ВТБ — ключевой элемент культуры Банка, часть ДНК бизнес-структуры. Бережное отношение к природе и сохранение биоразнообразия России рассматриваются Банком как вклад в обеспечение здоровья и благополучия будущих поколений России. Поэтому экологические проекты реализуются в рамках целевой программы «Здоровая страна».

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