Всероссийский урбанистический хакатон «Города» объявил кураторов и детали очных этапов проекта

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Объявлены даты очных этапов Всероссийского урбанистического хакатона «Города», которые пройдут в Хабаровском крае, Приморском крае и Самарской области. Прием заявок продолжается на сайте.

хакатон города

Всероссийский урбанистический хакатон «Города» проводится с 2019 года и собирает вместе талантливых урбанистов и архитекторов, экспертов креативных индустрий со всей России для совместной разработки проектов и решений, которые улучшат городскую среду. Очные этапы в 2023 году стартуют в сентябре, первым финалистов примет у себя Хабаровский край.

В Хабаровске с 05.09 по 09.09.2023 участники будут заниматься двумя масштабными проектами: благоустройством территории Тихоокеанского государственного университета и проектированием арт-резиденции для молодежи. Работа будет осуществляться под пристальным руководством кураторов: Игоря Карнаухова — сооснователя новосибирской архитектурной мастерской «Адаптик-А», и Или Спиридонова — архитектора, партнера и сооснователя архитектурного бюро «Хвоя».

Следом за Хабаровском стартует очный этап в Приморском крае: с 11.09 по 15.09.2023. Здесь участники займутся проектированием мастерской прототипирования настольных игр во Владивостоке. Кураторами на этом этапе будут Данила Царьков — выпускник Кафедры общественных зданий под руководством Владимира Плоткина МАрхИ и Технического университета Мюнхена, и Дарья Семенова — выпускница Кафедры общественных зданий под руководством Александра Цимайло и Николая Ляшенко МАрхИ. Оба куратора — партнеры бюро DDD Architects; главные архитекторы проектов.  

Уже в октябре очные этапы пройдут в Самарской области с 2.10 по 6.10.2023. Участники займутся благоустройством имения Е.В. Новосильцевой и усадебного парка — объектов культурного наследия Самарской области. Также участники займутся благоустройством молодежного многофункционального центра Самарской области. Кураторами в Самаре будут Наталья Масталерж — партнер бюро Nowadays office, архитектор, член Союза Московских Архитекторов, Александр Шуткин — руководитель проектного бюро TM, и Ирина Фишман — главный архитектор проектного бюро ТМ.

Всероссийского урбанистического хакатона «Города» проводится в целях реализации федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи» («Молодежь России») национального проекта «Образование» АНО «Креативная экономика».

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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