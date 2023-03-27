Всероссийский вокальный конкурс Victory Voice приглашает к участию!

Научно-проектный центр «Развитие Талантов» объявляет о приёме заявок на Всероссийский вокальный конкурс Victory Voice.

До 12 апреля 2023 года участники предоставляют в оргкомитет анкету-заявку.

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные и любительские коллективы, солисты и малые формы (дуэт, трио)от 3-х и без последующего ограничения возраста. Участник коллектива, выступающий сольно, является участником дополнительной номинации «сольное пение».

Выступления конкурсантов оценивает профессиональное жюри, в составе которого мастера и деятели культуры.

Подробнее об условиях участие, сроках подачи заявок, регламенте, можно узнать в Положении по предложенной ссылке.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.