Всероссийский выпускной бал в Кремле

В ночь с субботы на воскресенье в Кремлёвском Дворце прошёл главный выпускной страны. На него приехали ребята со всей России, из всех федеральных округов, и конечно, из новых регионов. С окончанием школы их поздравили десятки звёзд. Хедлайнерами масштабного концерта от «Музыки Первого» стали SHAMAN, Татьяна Куртукова, Юля Гаврилина, Viki Show, Леша Свик, Катя Лель и SEREBRO.

Выпускной бал в Кремле проводится по поручению Президента Российской Федерации с 2002 года. Среди гостей в зале были лучшие из лучших, в том числе выпускники кадетских корпусов — будущие защитники Отечества.

Самым любимым песням россиян «Я русский» Ярослава Дронова (SHAMAN) и «Матушка» Татьяны Куртуковой все ребята в зале подпевали стоя. SHAMAN также исполнил новую композицию «Прямо по сердцу», с которой выступит в сентябре на международном конкурсе «Интервидение», и трек «Первая любовь». «Никого не бойтесь, никогда не сдавайтесь, слушайте только своё сердце — и идите до конца», — обратился он к аудитории.

Татьяна Куртукова поздравила выпускников и дала ребятам совет: «Обязательно поблагодарить всех тех людей, которые заботились о вас. Воспитателей, педагогов, родителей, друзей, близких — то окружение, которое нас создаёт. Очень важно не забывать свои корни, откуда ты начинал, где было твоё становление. Думаю, нужно начать с благодарности и дальше идти в самостоятельную жизнь».

Ведущими Всероссийского выпускного стали Катя Адушкина и Ваня Корнеев. Катя, которая в этот вечер спела свои главные хиты, отметила, что в жизни важно полагаться на свои чувства и ощущения: «Я хочу вам пожелать самого главного — слушать своё сердце. Оно вас никогда не подведёт. Иногда кажется, что оно заводит вас не туда, кажется, что страшно, что не получится, но доверяйте ему, чувствуйте его — и всё будет отлично».

Лайнап объединил ярких блогеров и молодых исполнителей, чьи треки сегодня лидируют в чартах, и звёзд поп-музыки, чьим хитам уже не один год подпевают разные поколения. Атмосфера концерта была динамичной, живой и очень тёплой.

Катя Лель обратилась к выпускникам: «От всего сердца поздравляю вас с таким потрясающим событием — выпускным. С него начинается ваша взрослая новая и счастливая жизнь. Верьте в себя, идите к своей мечте. И пусть вас окружают искренние и добрые люди!».

Стас Пьеха отметил, что уже больше 20 лет ежегодно с удовольствием наблюдает за счастливыми ребятами, которые отмечают окончание школы. Он добавил, что сейчас начинается «…такой период, когда ты из ребёнка потихонечку начинаешь перевоплощаться во взрослого. Это долгий путь, классный, полный открытий, очарований, разочарований. Я бы согласился этот путь пройти заново! Желаю вам проживать все чувства на полную: влюбляться, радоваться, ссориться — и так же честно и искренне прощать друг друга».

Участницы группы SEREBRO сказали ребятам: «Мы вас поздравляем с этим прекрасным днём. Наконец-то вы закончили школу, сдали экзамены. Уверены, вы сейчас счастливы как никогда. А возможно, вы немного переживаете — но не нужно! Потому что мы подтверждение тому, что мечты сбываются. Впереди вас ждёт всё самое-самое лучшее». Они исполнили легендарный танцевальный хит «Мало тебя» и песню «Надоело».

Мощный заряд эмоций выпускникам подарила Юля Гаврилина: «Хочу вас поздравить с этим важным днём. Я надеюсь, что вы станете настоящими профессионалами в том деле, которое выберете. Я в вас верю! Начинается большая и очень интересная история вашей жизни».

Tenderlybae пожелала ребятам, чтобы все их мечты исполнялись, а возможности были безграничными: «Удачи, огромной крепкой любви и успехов в учёбе в дальнейшем!»

Viki Show задумалась о собственном выпускном, до которого осталось несколько лет: «Поздравляю вас с этим замечательным праздником. Я, конечно, только перехожу в 9-й класс — мне ещё предстоит пару годиков отучиться, чтобы встретиться вместе с вами во взрослой жизни. Так что — увидимся!»

Аудитория «Музыки Первого» разделила праздник с выпускниками и звёздами: трансляцию Всероссийского выпускного бала в эфире канала смогли увидеть зрители со всей страны — и за её пределами.