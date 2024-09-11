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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ВТБ инициировал создание детского спектакля про финансовую грамотность

editor
By editor
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ВТБ инициировал создание детского спектакля про финансовую грамотность

В Российском академическом молодежном театре (РАМТ) состоялись премьерные показы спектакля «Мой первый бизнес». Постановка создана по инициативе и при поддержке ВТБ в рамках развития финансовой грамотности и вошла в постоянный репертуар театра.

«ВТБ активно участвует в культурной жизни страны, и с РАМТом нас связывают давние партнерские отношения. Этой осенью первой премьерой сезона стал наш совместный проект, детский спектакль «Мой первый бизнес». Это уникальная история, где вместе встречаются сказка и просвещение на актуальную и важную тему финансовой грамотности для самых маленьких. Мы поздравляем создателей спектакля и его первых зрителей с премьерой» — рассказала старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева.

Постановка Ивана Пачина по книге Наталии Перевезенцевой – самый детский спектакль в афише РАМТа, рассчитанный на зрителей от шести лет и даже младше. Для режиссера спектакль «Мой первый бизнес» стал дебютом на сцене прославленного Молодежного театра. Специально для постановки были написаны песни на стихи драматурга Полины Коротыч, автор музыки – петербургский артист театра кукол и композитор Ренат Шавалиев, художник спектакля — Анна Леонова.

Спектакль открывает самым маленьким зрителям мир финансов и предпринимательства. Дети в легком игровом формате вместе с главным героем, поросенком Федей, узнают откуда берутся деньги, как накопить на свой бизнес, что такое прибыль и как превратить идею в стабильный доход. Таким образом сказка обретает образовательное наполнение, сохраняя атмосферу праздника.

Изначально идея создания спектакля для детей об основах финансовой грамотности была реализована ВТБ специально для выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Спецпоказы в постановке РАМТа проходили в павильоне «Умные финансы» и пользовались большой популярностью у посетителей. После завершения работы выставки было принято решение продолжить показы спектакля на сцене Молодежного театра.

ВТБ – генеральный спонсор РАМТа. Социальная ответственность – одно из важных направлений работы ВТБ на протяжении многих лет. В рамках программы «Культурная страна» банк активно сотрудничает с множеством ключевых культурных учреждений страны, поддерживая их проекты. ВТБ реализует собственные инициативы в сфере искусства для сохранения и обогащения культуры.

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