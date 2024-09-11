ВТБ инициировал создание детского спектакля про финансовую грамотность

В Российском академическом молодежном театре (РАМТ) состоялись премьерные показы спектакля «Мой первый бизнес». Постановка создана по инициативе и при поддержке ВТБ в рамках развития финансовой грамотности и вошла в постоянный репертуар театра.

«ВТБ активно участвует в культурной жизни страны, и с РАМТом нас связывают давние партнерские отношения. Этой осенью первой премьерой сезона стал наш совместный проект, детский спектакль «Мой первый бизнес». Это уникальная история, где вместе встречаются сказка и просвещение на актуальную и важную тему финансовой грамотности для самых маленьких. Мы поздравляем создателей спектакля и его первых зрителей с премьерой» — рассказала старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева.

Постановка Ивана Пачина по книге Наталии Перевезенцевой – самый детский спектакль в афише РАМТа, рассчитанный на зрителей от шести лет и даже младше. Для режиссера спектакль «Мой первый бизнес» стал дебютом на сцене прославленного Молодежного театра. Специально для постановки были написаны песни на стихи драматурга Полины Коротыч, автор музыки – петербургский артист театра кукол и композитор Ренат Шавалиев, художник спектакля — Анна Леонова.

Спектакль открывает самым маленьким зрителям мир финансов и предпринимательства. Дети в легком игровом формате вместе с главным героем, поросенком Федей, узнают откуда берутся деньги, как накопить на свой бизнес, что такое прибыль и как превратить идею в стабильный доход. Таким образом сказка обретает образовательное наполнение, сохраняя атмосферу праздника.

Изначально идея создания спектакля для детей об основах финансовой грамотности была реализована ВТБ специально для выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Спецпоказы в постановке РАМТа проходили в павильоне «Умные финансы» и пользовались большой популярностью у посетителей. После завершения работы выставки было принято решение продолжить показы спектакля на сцене Молодежного театра.

ВТБ – генеральный спонсор РАМТа. Социальная ответственность – одно из важных направлений работы ВТБ на протяжении многих лет. В рамках программы «Культурная страна» банк активно сотрудничает с множеством ключевых культурных учреждений страны, поддерживая их проекты. ВТБ реализует собственные инициативы в сфере искусства для сохранения и обогащения культуры.