ВТБ организовал гастроли Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича в Китае

ВТБ выступил генеральным партнером и организатором масштабных гастролей симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии в Китае. С 21 по 29 июня коллектив под управлением народного артиста России Николая Алексеева дал серию концертов в пяти городах КНР: Пекине, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Шанхае и Ухане. Мероприятия прошли в рамках перекрестных годов культуры России и Китая 2024-2025.

«Заслуженный коллектив России – это золотой стандарт исполнения русской симфонической музыки, признанный мировым сообществом. Для нас особенно ценно, что ВТБ может представить произведения гениального Дмитрия Шостаковича в значимый год 50-летия со дня его смерти китайской публике, которая всегда тепло принимает выступления российских музыкантов и с трепетом относится к нашей культуре», – отметила Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

Во всех городах тура Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр исполнил знаменитую Седьмую «Ленинградскую» симфонию Шостаковича, а также Первый фортепианный концерт Прокофьева. На втором концерте в Пекине в программе были исполнены Шестая симфония Шостаковича и Первый фортепианный концерт Чайковского. Солистом выступил пианист Даниил Харитонов. В Пекине и Шанхае на концерты пришло более 3000 зрителей. Всего вступления филармонии увидели 7500 человек.

По просьбе китайской стороны филармония организовала выставку уникальных архивных фотоматериалов из фондов своей музыкальной библиотеки, посвященных связи Дмитрия Шостаковича с Петербургской филармонией. Экспозиция встречала гостей концертов в фойе залов всех городов КНР.