ВТБ откроет культурное пространство на фестивале «Таврида.АРТ»

ВТБ представит на фестивале «Таврида.АРТ» пространство с экологическими мастер-классами, финансовой викториной и выставкой про очищение берегов Чёрного моря. Банк выступит генеральным партнером фестиваля.

Пространство будет открыто в концепции арт-причала – стеклянный павильон в морской стилистике. В нем пройдут экологические мастер-классы, викторина по финансовой грамотности и фотовыставка «Спасая чаек и не только», посвященная очищению берегов Чёрного моря от мазута. Каждый посетитель сможет оставить след в виде стикера на трехметровой интерактивной карте России и представить свои работы в конкурсе рисунков «От моря до моря: хранители будущего» с денежными призами.

«Три года фестиваль «Таврида.АРТ» поддерживал крупнейший банк Крыма и Севастополя – РНКБ. После его объединения с ВТБ мы сохранили статус генерального партнера фестиваля и планируем вдохновлять его участников на создание интересных культурных и социальных проектов. В этом году ВТБ представит новое арт-пространство с серией мастер-классов, которые созвучны ценностям банка по сохранению уникального биоразнообразия России», – комментирует Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

В рамках фестиваля «Таврида.АРТ» откроется новый арт-объект «Курс на мечту», созданный ВТБ вместе с художником Романом Ермаковым, который пополнит арт-парк «Таврида». Увидеть инсталляцию смогут все желающие на территории Академии «Меганом». Идея скульптуры родилась из результатов опроса крымчан. Новый арт-объект символизирует синергию многообразия культур полуострова и духа свободы, который требует поиска новых путей. В цветовой палитре «Курса на мечту» можно будет увидеть лазурь моря, изумруд растительности и золото солнца – она вдохновлена пейзажами Крыма.

«Таврида.Арт» – это платформа для самореализации молодёжи со всей страны. Здесь рождаются яркие идеи, формируются творческие сообщества. Такие события делают полуостров настоящим центром притяжения талантов. Для ВТБ поддержка фестиваля в этом году как никогда символична. Банк перенимает эстафету в обслуживании жителей Севастополя и Крыма у РНКБ и готов быть для них точкой опоры и компасом, который помогает ориентироваться в мире финансовых вопросов и уверенно идти к своим целям», – отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.