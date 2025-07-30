VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииВТБ откроет культурное пространство на фестивале «Таврида.АРТ»

ВТБ откроет культурное пространство на фестивале «Таврида.АРТ»

editor
By editor
97
заглушка

ВТБ представит на фестивале «Таврида.АРТ» пространство с экологическими мастер-классами, финансовой викториной и выставкой про очищение берегов Чёрного моря. Банк выступит генеральным партнером фестиваля.

Пространство будет открыто в концепции арт-причала – стеклянный павильон в морской стилистике. В нем пройдут экологические мастер-классы, викторина по финансовой грамотности и фотовыставка «Спасая чаек и не только», посвященная очищению берегов Чёрного моря от мазута. Каждый посетитель сможет оставить след в виде стикера на трехметровой интерактивной карте России и представить свои работы в конкурсе рисунков «От моря до моря: хранители будущего» с денежными призами.

«Три года фестиваль «Таврида.АРТ» поддерживал крупнейший банк Крыма и Севастополя – РНКБ. После его объединения с ВТБ мы сохранили статус генерального партнера фестиваля и планируем вдохновлять его участников на создание интересных культурных и социальных проектов. В этом году ВТБ представит новое арт-пространство с серией мастер-классов, которые созвучны ценностям банка по сохранению уникального биоразнообразия России», – комментирует Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

В рамках фестиваля «Таврида.АРТ» откроется новый арт-объект «Курс на мечту», созданный ВТБ вместе с художником Романом Ермаковым, который пополнит арт-парк «Таврида». Увидеть инсталляцию смогут все желающие на территории Академии «Меганом». Идея скульптуры родилась из результатов опроса крымчан. Новый арт-объект символизирует синергию многообразия культур полуострова и духа свободы, который требует поиска новых путей. В цветовой палитре «Курса на мечту» можно будет увидеть лазурь моря, изумруд растительности и золото солнца – она вдохновлена пейзажами Крыма.

«Таврида.Арт» – это платформа для самореализации молодёжи со всей страны. Здесь рождаются яркие идеи, формируются творческие сообщества. Такие события делают полуостров настоящим центром притяжения талантов. Для ВТБ поддержка фестиваля в этом году как никогда символична. Банк перенимает эстафету в обслуживании жителей Севастополя и Крыма у РНКБ и готов быть для них точкой опоры и компасом, который помогает ориентироваться в мире финансовых вопросов и уверенно идти к своим целям», – отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.

Предыдущая статья
PushNova придумала песню из детских воспоминаний
Следующая статья
«Светлячки»: команда Милы Ханзиной завершила съемки фильма на тему СВО

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru