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ВТБ открыл новую экотропу в нацпарке «Земля леопарда»

editor
By editor
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ВТБ выбирает имя маме семейства дальневосточных леопардов

ВТБ и национальный парк «Земля леопарда» открыли экоторопу на особо охраняемой территории России – в Приморском крае. Правильная организация туристического маршрута поможет спасти дикую природу от уничтожения и впервые открыть вид на ранее недоступный для посещения каскад водопадов. Экологическую тропу можно будет свободно посетить в качестве туриста.

Открытие экотропы с деревянным настилом позволит минимизировать нагрузку на территорию охранной зоны национального парка, запустить процесс самовосстановления природы и вести за местностью должный уход. Для сохранения уникальной экосистемы новый участок уже существующей тропы расширен на 125 м, общий набор высоты – 117 м, общая протяженность маршрута составит 485 метров.

«Россия лидирует в мире по числу особо охраняемых природных территорий, цель которых – сохранить уникальные комплексы, редкие виды животных и растений. Экологические проекты банка – один из важных элементов стратегии устойчивого развития. Поддерживая национальный парк «Земля леопарда», мы вносим вклад в бережное восстановление популяции дальневосточного леопарда, обновление технической базы, проведение научных исследований и создание условий для безопасного экотуризма», – комментирует Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

«Ежегодно охраняемые территории «Земли леопарда» посещают более 130 тысяч гостей из разных стран мира. Интерес к экологическому туризму постоянно растет, поэтому уникальная природа нуждается в особо бережной защите. Настильная тропа в буквальном смысле спасает этот объект, делает его посещение комфортным и снижает антропогенное влияние», – отметил Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».

Экотропа «Кравцовские водопады» естественно вписана в экосистему и открывает вид на четыре водопада. Маршрут проходит мимо водопадов «Дикая пасть» и «Ступенчатый», которые ранее были недоступны для посещения. Для посетителей предусмотрены зоны отдыха и действующий родник. Вдоль тропы расположены информационные стенды, которые знакомят посетителей с местной флорой и фауной, а также историей и особенностями каждого водопада.

ВТБ носит титул Хранителя леопарда, под опекой банка находится семья диких дальневосточных леопардов: мама Герда, сын Феникс и еще два молодых котенка. За время сотрудничества с «Землей леопарда», с 2023 года, ВТБ приобрел тягач для нужд заповедных территорий и пять автомобилей УАЗ для охраны от браконьеров и лесных пожаров. В ближайшее время состоится выбор имени для еще одного котенка Герды.

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