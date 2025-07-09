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Домой366INFO.RUВТБ поддержит литературную премию «Литрес»

ВТБ поддержит литературную премию «Литрес»

editor
By editor
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Банк ВТБ выступит генеральным партнером VIII сезона литературной премии «Электронная буква – 2025», организованной группой компаний «Литрес», и наградит победителей в двух номинациях: главной – «Книга года» и новой специальной номинации для чтецов – «Голос классики».

«Литература – это не просто часть культуры. Это нить, которая соединяет поколения в одну живую ткань цивилизации. Поэтому там, где перестают читать книги, культура исчезает. При этом важно и переосмысливать литературное наследие. Каждый текст отражает свое время и рождается в конкретной эпохе, но заставляет задумываться о том, что значат эти смыслы сейчас. Понимание Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова через связь времен делает культуру живой, а не окаменевшей и атомизированной. Поэтому классика всегда останется классикой. И важно, сохраняя ее глубину, дать ей новое дыхание, позволяющее молодым голосам зазвучать», – говорит Дмитрий Брейтенбихер, член правления ВТБ, герой имиджевой ТВ-кампании «ВТБ – это классика».

«Расхожая фраза «талантам надо помогать» очень точна – действительно, творческим людям часто не хватает возможностей дойти до широкой аудитории и быть услышанными. Главная цель нашей премии «Электронная буква» – это открыть новые имена и помочь авторам найти своих читателей, а чтецам своих слушателей. Мы рады, что ВТБ стал нашим генеральным партнером и сложилось такое сотрудничество – со своей стороны они поощряют чтецов и популяризируют классику, подчеркивая ее важность и значимость.

Новая номинация «Голос классики» появилась в продолжение имиджевой кампании ВТБ, которая интерпретирует сюжеты классической литературы через призму современной жизни. В свою очередь Литрес уделяет большое внимание продвижению классики, многие классические произведения представлены бесплатно в нашем каталоге. Не секрет, что на великих классиков ориентируются и наши digital-авторы – чтобы стать хорошим писателем немаловажно быть внимательным читателем. Антуан де Сент-Экзюпери говорил, что «любить – это смотреть в одном направлении», а наша общая с ВТБ любовь – это классическая и современная литература, которую мы всеми способами поддерживаем», – комментирует Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «Литрес».

Общий призовой фонд премии превысит 24 миллиона рублей, включая промо-поддержку лауреатов на ресурсах Литрес. Приём работ в новом сезоне премии продлится до 11 августа. Далее эксперты сформируют лонг-лист, который будет объявлен в сентябре. Шорт-лист, также составленный экспертами, планируется представить в декабре. Награждение лауреатов премии пройдёт в марте 2026 года.

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