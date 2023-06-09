ВТБ представляет культурную программу партнеров во время ПМЭФ-2023

В период Петербургского международного экономического форума гостей Санкт-Петербурга традиционно ждет не только деловая, но и насыщенная культурная программа. В преддверии ПМЭФ-2023 ВТБ рассказывает о наиболее интересных выставках и постановках партнеров банка, которые можно посетить с 14 по 17 июня, в том числе не будучи участником форума.

«ВТБ на протяжении многих лет оказывает поддержку национальным культурным институциям и их проектам в рамках программы «Культурная страна». Наше сотрудничество предоставляет партнерам возможность сохранять и преумножать культурное наследие, рассказывать о нём и передавать будущим поколениям. Такие крупные деловые мероприятия как ПМЭФ привлекают в Санкт-Петербург тысячи гостей, а насыщенная культурная программа позволяет совместить профессиональное развитие с новыми впечатлениями и знаниями», – сказала Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

Мариинский театр представляет главное культурное событие лета и кульминацию петербургского музыкального сезона – XXXI Международный музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей». Художественный руководитель — Валерий Гергиев. Традиционно фестиваль радует зрителей сериями показов репертуарных редкостей Мариинского. На сцену выйдут артисты с мировыми именами, среди оперных спектаклей стоит обратить внимание на нечастое для Мариинского театра концертное исполнение опер «Пуритане» Винченцо Беллини и «Семён Котко» Сергея Прокофьева. Во время Форума можно будет увидеть одну из ключевых постановок фестиваля – балет «Раймонда» Александра Глазунова. В числе событий афиши «Звезд белых ночей» инструментальные концерты и вечер серенад от ведущих артистов.

В Государственном Русском музее открыта выставка «Дом и семья. Картины мирной жизни». Она посвящена двум сущностям человеческого бытия, которые осознаются как противоположные друг другу. Первая часть обращена к образам военных будней, другая – к теме домашнего очага и семейного круга.

В Музее театрального и музыкального искусства проходит выставка «Площадь Островского», приуроченная к 200-летию Александра Островского. Экспозиция включает два основных блока и располагается не только в залах музея, но и в Театральной библиотеке. На выставке представлены ключевые темы в творчестве Островского, рассказано о самых известных театральных постановках по его произведениям, описаны периоды жизни великого драматурга. Посетители могут увидеть личные вещи писателя, сценические костюмы и эскизы декораций великих русских художников.

Еще одна экспозиция музея, доступная к посещению 17 июня, – «Царь Федор» – создана к 150-летию Федора Шаляпина. Великий бас создал собственный исполнительский стиль, превратил оперу в синтез драматического и вокального искусств. Певец был мастером перевоплощения, любой его образ на сцене был законченным творением, в котором музыка и слово, грим и костюм, мимика и жест подчинялись созданию характера. Выставка отражает два больших периода жизни Шаляпина – впечатления детства и юности и выбор творческого пути в первом зале и главные сценические образы певца – во втором.

В завершающий день Форума Театр балета Бориса Эйфмана представит на сцене Александринского театра постановку «Русский Гамлет». В спектакле хореограф обратился к одной из самых противоречивых фигур отечественной истории – Павлу I. Эйфман изобразил трагическое противостояние неординарной и душевно хрупкой личности враждебному миру, построенному на насилии, вероломстве и лжи.

ВТБ подготовил обзор актуальных культурных мероприятий в ведущих заведениях Петербурга, чтобы помочь гостям Форума, жителям города и туристам составить свою программу. Планированием досуга и покупкой билетов лучше заняться заблаговременно, ведь лето традиционно становится самым популярным сезоном для путешествий в Санкт-Петербург, а проведение крупнейшего делового события года привлекает большой дополнительный поток гостей.

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