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ВТБ выпустил культурный гид: аудиопрогулку по Санкт-Петербургу

editor
By editor
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Автор открытки Анна Васильева. Культурный гид ВТБ. Изображение предоставлено пресс-службой ВТБ
Автор открытки Анна Васильева. Культурный гид ВТБ. Изображение предоставлено пресс-службой ВТБ

ВТБ в преддверии ПМЭФ-2025 подготовил для жителей и гостей Санкт-Петербурга аудиогид в рамках кампании «Открой классику с ВТБ». В маршрут вошли 7 известных культурных точек на карте города, а его голосами стали артисты театра и кино Ирина Пегова, Кирилл Пирогов и Нелли Уварова. В аудиопутешествие можно отправиться как на русском, так и на английском языке.

«Санкт-Петербург для ВТБ – особенный город и важная часть культурного кода жителей страны. Более 20 лет мы поддерживаем в Петербурге различные проекты и создаем новые места притяжения на городской карте. В этом году в летний сезон мы специально подготовили для участников ПМЭФ, жителей и гостей города аудиогид с историей самых любимых и известных культурных институций. Надеемся, что наш аудиогид станет ценным спутником для прогулок по летнему Петербургу и особенно в сезон белых ночей», – комментирует Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

Точки маршрута – семь институций Санкт-Петербурга, которые поддерживает ВТБ:

  • Дом Радио – здание, прожившее несколько жизней: от Дома Благородного собрания до легендарного Ленинградского радио. Сегодня оно реставрируется ВТБ, для того чтобы стать новым современным центром искусств.
  • Филармония им. Д.Д. Шостаковича – старейшая филармония страны с уникальной историей и акустикой.
  • Русский музей (Михайловский дворец) – сокровищница русского искусства.
  • Эрмитаж – главный российский музей с богатейшей коллекцией западноевропейского искусства.
  • Шереметевский дворец – «дипломатический клуб» имперской эпохи, где решались судьбы государства, а сегодня – современный музей театрального искусства.
  • Мариинский театр – символ музыкального величия России.
  • Дирекция Императорских театров – место, где рождалась история русского театра.

Аудиогид – центральный элемент имиджевой кампании банка «Открой классику с ВТБ», подготовленной специально к ПМЭФ-2025. Имиджевая кампания предлагает по-новому взглянуть на главные культурные и исторические точки Санкт-Петербурга – города, который стал неотъемлемой частью культурного кода жителей России. Проект ВТБ расширяет креативную рамку роликов по классическим произведениям русской литературы «ВТБ – это классика».

На подлете к городу гости увидят геоглиф – огромную надпись на поле – с QR-кодом, который ведет на аудиогид. QR-коды размещены на баннерах наружной рекламы, в аэропорту Пулково, в поездах «Сапсан», бизнес-залах аэропортов Москвы, на Московском вокзале Санкт-Петербурга, в журнале «Сноб» и в специальном издании к журналу «СОБАКА.RU», а также на открытках-картах, которые представлены в бизнес-залах аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово, стенде ВТБ на ПМЭФ, в отелях для делегатов.

Аудиогид записан на русском и английском языках.

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