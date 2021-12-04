Второй фестиваль «Дружелюбная библиотека»: новые инструменты для развития инклюзивного общества

С 6 по 9 декабря в Российской государственной библиотеке для молодёжи состоится Фестиваль инклюзивных событий «Дружелюбная библиотека». Главная особенность фестиваля — участие людей с инвалидностью и носителей опыта в роли лекторов, ведущих и экспертов. От дискуссии о психофобной лексике и воркшопов по социальной истории и «ясному языку» до разговоров о дизайне и даже социального стендапа — круг вопросов и форматов в этом году максимально широк.

Первый раз фестиваль проходил в виде двухдневной онлайн-программы год назад. Сейчас же «Дружелюбная библиотека» выходит в пространства РГБМ, а количество дней увеличено, расширен и круг экспертов.

Старт фестивалю даст дискуссия о психофобной лексике. Помимо активистов проектов «Психгорфест» и «Психоактивно» и социальных педагогов МППГУ и НИУ ВШЭ, в ней примут участие филолог Максим Кронгауз и эксперты по созданию инклюзивных проектов из Сбербанка и российского подразделения Google. Они обсудят, как навешивание ярлыков вредит людям с психическими особенностями и о каких процессах в обществе свидетельствует засилье «обидных» слов.

«Психофобная лексика усиливает дискриминацию и стигматизацию людей с ментальными особенностями, — считает модератор дискуссии и руководитель проекта Autistic City Антонина Стейнберг. — Мы должны чётко и ясно показать, что её использование даже «без задней мысли» и с «лучшими побуждениями» наносит огромный вред».

Специалисты Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ в нескольких форматах расскажут о методе социальной истории — применении визуальных подсказок и путеводителей при походе людей с ментальными особенностями в музей или библиотеку.

Коуч, автор инклюзивных программ и незрячий гид Евгения Малышко научит выстраивать коммуникацию с незрячими и слабовидящими посетителями. Тему подхватит руководитель отдела информационно-технологического комплекса РГБМ Антон Пурник, который объяснит тонкости адаптации цифрового контента для этой аудитории.

Постоянные партнеры библиотеки по теме инклюзии, специалисты РООИ «Перспектива» расскажут всё об универсальном дизайне и аудите доступности. Отдельные события будут посвящены «ясному языку» и «урокам доброты». Все они нацелены на практику: помогут составить чек-листы и подробные инструкции.

Завершит фестиваль социальный стендап «Следуй за мечтой» – истории от первого лица о том, каким видят инклюзивное общество молодые люди, и как сами его создают.

«Люди с инвалидностью не только учатся, работают, путешествуют, покоряют вершины Эльбруса, участвуют в конкурсах и олимпиадах, но также вносят свой вклад в развитие инклюзивного общества — своими идеями, разработками и даже изобретениями. Но общество знает об этом плачевно мало, — рассказывает руководитель Лаборатории инклюзивных и социальных практик РГБМ Юлия Наумова. — Социальный стендап призван исправить ситуацию и дать им возможность рассказать о себе, своих проектах и замотивировать других двигаться к цели».

Все мероприятия фестиваля будут сопровождаться онлайн-трансляцией. Более подробно о программе «Дружелюбной библиотеки» можно узнать на сайте https://rgub.ru/friendly2021/

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