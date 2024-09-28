Второй Международный фестиваль кукольников «Истоки» завершился в Москве

20-25 сентября в Москве проходил Второй Международный фестиваль кукольников «Истоки». Фестиваль собрал 10 театров из 5 стран — России, Беларуси, Мексики, Монголии и Узбекистана, подарил зрителям и участникам радость встречи, творчества, обмена культурными традициями.

5 дней, 10 театров, 5 стран, 10 онлайн-трансляций, 27 мероприятий — показы спектаклей, лекции, конференция, выставка, мастер-классы.

Около 2500 зрителей увидели спектакли в рамках фестиваля на сценах Театра кукол Образцова.

Более 100 тысяч просмотров онлайн-трансляций фестивальных событий!

Директор Театра кукол им. С.В. Образцова Елена Булукова подвела итоги фестиваля: «„Истоки“ еще раз подчеркнули ценность культурного обмена и важность сохранения традиций в современном мире. Мы рады, что фестиваль стал площадкой для диалога между представителями разных культур, что он вдохновил зрителей на погружение в мир театра кукол».

В рамках фестивальной программы состоялось открытие выставкИ «Борис Тузлуков. Совершенство стиля», посвященной 115-летию театрального художника Бориса Тузлукова.

Программу фестиваля традиционно сформировали показы спектаклей участников и серия мероприятий Школы кукольников.

Участники фестиваля прослушали лекции ведущих театроведов и искусствоведов, конференция отечественных и зарубежных авторов спектаклей театра кукол «Ветви и корни. Театр кукол — сокровищница нематериального культурного наследия».

Практики театра кукол разных стран обсуждали исторические корни и современные тенденции в сфере искусства играющих кукол, делились опытом и искали новые пути развития.

Театр кукол «Петрушкина слобода», г. Мытищи, привёз на фестиваль спектакль «Чёрная речка. Кукольная дуэль». Директор театра и режиссёр спектакля Лариса Балеевских прокомментировала участие в фестивале: «На „Истоки“, мы привезли спектакль древнейшего и традиционного жанра — петрушечный театр. Насколько может быть актуальным и интересным такой театр можно судить по наполненности зала. Два показа — и два аншлага. Пушкин жив. Петрушка жив, да и театр кукол чувствует себя очень бодро».

Представители Монгольского государственного театра кукол «Гэр» показали московскому зрителю спектакль «Морин хуур. Бат-Улзий Даваасурэн, автор и режиссёр театра, рассказала о своей задаче привлечь молодое поколение в театр кукол, сделать традиционные легенды Монголии добрее и понятнее молодому поколению: «Уникальность „Истоков“ заключается в том, что разные народы приезжают и показывают глубину и корни своей культуры. Важно, чтобы все события были интересными и понятными молодой аудитории, находили отклик в сердцах детей, подростков, юношества».

Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» представил зрителям спектакль «Праздник шишки». Главный режиссер театра Юрий Уткин: «Очень важно, что организаторы подняли тему истоков, ведь часто люди стали забывать, зачем мы здесь сегодня. Прошлое, его осмысление, формируют и наше настоящее, и наше будущее».

Горловский театр показал спектакль «История Тома Пуговицы». Артём Тон, директор Горловского театра, поделился впечатлением: «От Фестиваля всегда ждешь праздника, встреч со знакомыми коллегами и новыми коллективами. Для нас, для нашего маленького муниципального театра, — это большая честь, принимать участие в таком масштабном мероприятии, стать частью „Истоков“».

Донецкий республиканский академический театр кукол представил спектакль «Скифские бабы». Генеральный директор-художественный руководитель Ольга Арутинова прокомментировала участие в фестивале: «Наш спектакль в полной мере соответствует названию фестиваля. Мы говорим о народе Донбасса как о частичке большой России. Мы говорим о нашей культурной принадлежности через миф и фольклор своего региона».

Theatre-Studio Silk Route Marionettes из Узбекистана порадовал публику сразу двумя спектаклями: «Аладдин и его волшебная лампа», «Однажды Насреддин». «Марионеток сейчас не так часто используют в театре, долгие годы они были забыты, особенно некоторые виды. Наш театр возродил традицию использования этих кукол в постановках, кроме того, у нас большой уклон в сторону восточных корней. В этом и есть наши „Истоки“», — рассказал Фарход Мирзаев, художественный руководитель театра.

Брестский государственный театр кукол из Республики Беларусь показал спектакль «Евфросиния Полоцкая. Святыя літары». Режиссер спектакля Денис Казачук поделился своим мнением: «Тема творца и творения неотделима от театра. Но именно театр кукол, на мой взгляд, наиболее ярко и непосредственно воплощает эту идею. Это его Истоки. Ведь здесь, на наших глазах, неодушевленное обретает жизнь и голос благодаря воле и мастерству художника».

Татарский государственный театр кукол «Экият» привез из Казани настоящую татарскую классику: «Комедии Камала». «Участие в фестивале для нас очень важно, потому что мы показываем зарождение национального драматического искусства. Молодёжь должна знать своё наследие, свои традиции. Без этого знания невозможно двигаться вперёд», — считает Альбина Шагалиева, артистка театра.

Mil Rostros Teatro, мексиканский Театр тысячи лиц, привез на фестиваль спектакль «Калаверитас: радость жизни». Режиссёр спектакля Луис Фернандо Гуррола рассказал о своем видении участия в «Истоках»: «Для нас участие в фестивале — это встречи с другими кукольникам, нашими, коллегами, и выстраивания коммуникаций. Мы хотим показать наши традиции другим культурам, научить чему-то, что мы знаем, поделиться опытом».

Спектакль «Кто убил Фриду Кало» завершил фестивальную программу, традиционно собрав аншлаг.

«Истоки силы Фриды – дух свободного художника… Её картины истекают кровью, но не слезами. Несмотря на жестокие коллизии, Фрида ни на мгновение не утратила способность любить жизнь! И этот спектакль задуман как гимн жизни, гимн простым человеческим радостям. Потому что говорить о смерти можно, только сочиняя жизнь», — рассказал режиссёр спектакля, главный режиссер Театра кукол Образцова Борис Константинов.

Зрители в зале и онлайн-трансляций в комментариях делились впечатлениями, отмечая своевременность и актуальность Фестиваля «Истоки», отмечая одну из миссий современного театра — сохранять духовное и культурное наследие народа.

Второй Международный фестиваль кукольников «Истоки» реализован совместно с Ассоциацией музыкантов «Академия народной музыки» и ГАЦТК им. С.В. Образцова при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.