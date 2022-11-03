4 ноября в Москве на стадионе РЖД Арена пройдет второй межрегиональный детский инклюзивный фестиваль «Футбол – школа жизни». Событие организовано благотворительным фондом «Под флагом добра» и приурочено к его 15-летию. Московский этап, проходящий при поддержке Департамента спорта Москвы, станет завершающим в этом году. Весной и летом мероприятия принимали Таганрог, Суздаль, Тюмень, Кемерово, Сочи и детский центр «Орленок». Мероприятие закрытое по аккредитации!

Участники Фестиваля – дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты и воспитанники социальных учреждений, в том числе ученики школы Олимпийского резерва «Юность Москвы» по футболу «Буревестник»; центров содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки», «Наш Дом» и «Радуга»; серпуховской школы-интерната «Абсолют»; школы циркового искусства им.Никулина; детских домов «Непоседы», «Ширяево» и «Хотьково»; еврейской школы 1311 Respect; колледжа МИД; сборные команды Индии, Германии и команда Eastpoint.

Специально для них звездные гости и именитые спортсмены проведут эстафеты, развлекательные уроки, спортивные и творческие конкурсы, мастер-классы и викторины с загадками на тему «Спорт – норма жизни». Среди них: мастер спорта России международного класса Елена Рыжикова; мастер спорта СССР международного класса Валерий Шмаров; мастер спорта и телекомментатор Дмитрий Градиленко; фристайлер Дмитрий Богачев; футболист московского «Спартака» Эдуард Мор; известный артист и продюсер Михаил Гребенщиков; актёр театра и кино, хореограф Дмитрий Бурукин. Ведущим станет комментатор МАТЧ-ТВ Артем Шмельков.

И, конечно, не обойдется без традиционного инклюзивного турнира по мини-футболу «Под флагом добра», в котором примут участие дети не только из России, но из Индии, Германии, а также интернациональная сборная города Москвы. Судить турнир будут: арбитр всероссийской категории Валерий Шавейко; действующий арбитр РПЛ, арбитр всероссийской категории Илья Елеференко; арбитр FIFA Яна Елеференко; арбитр первой категории Дмитрий Жилинский.

Завершится мероприятие выступлением детского музыкального анимационного коллектива композитора Виталия Осошника «Волшебники двора», а также церемонией награждения с вручением подарков и кубков от Российского Футбольного Союза.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.