Второй сезон «Черной весны» «нарисует» искусственный интеллект

Молодежная драма Сергея Тарамаева и Любови Львовой о компании подростков, создающих закрытый дуэльный клуб, получит нестандартное продолжение. Для второго сезона оригинального сериала онлайн-кинотеатра START «Черная весна» визуальную часть создаст искусственный интеллект.

Роли главных героев в продолжении озвучат актеры первого сезона, за сценарий и режиссуру также будут отвечать Сергей Тарамаев и Любовь Львова. А визуальный мир для аудиосериала создадут с помощью передовых нейросетевых технологий. В работе над продолжением будут использованы Stable Diffusion, Midjourney и другие инструменты, которые позволят создать уникальные раскадровки на основе образов главных героев из первого сезона и абсолютно новые локации и окружающую действительность — для второго.

«Идея аудиосериала и визуализации при помощи искусственного интеллекта родилась у продюсеров. Нам она понравилась, и мы поддержали. Во втором сезоне появятся новые герои, от этого должна возникнуть еще большая полифония», — делится Сергей Тарамаев.

Работа над вторым сезоном уже началась, но подробности сюжета пока держатся в секрете. «Одно можно точно сказать, второй сезон будет еще острее по сюжету. На наш взгляд, самое интересное — это изменение героев, их трансформация после случившегося», — рассказывает Любовь Львова. Напомним, первый сезон завершился дуэлью двух основных антагонистов истории.

Премьера «Черной весны» состоялась на фестивале «Новый сезон» в прошлом сентябре, где сериал занял первое место в рейтинге лучших проектов по мнению журналистов (разделив его с другим сериалом START — «Алиса не может ждать»). В онлайн-кинотеатре молодежная драма вышла в октябре 2022 года, проект входил в топ по зрителям на START пять месяцев.

«Черная весна» — это история о компании подростков из маленького прибрежного города. Их обычная жизнь резко меняется, когда к ним попадает пара дуэльных пистолетов. Возродив старую и опасную традицию, подростки создают закрытый клуб «Черная весна», существующий, как им кажется, по законам справедливости и чести. Каждый новый поединок становится для них испытанием, в котором они все больше узнают себя, друзей и семейные тайны.

Роли в сериале исполнили Глеб Калюжный, Артем Кошман, Валентин Анциферов, Анастасия Красовская, Никита Кологривый, Николай Фоменко, Сергей Гилев, Олег Чугунов, Даниил Воробьев, Иван Лаврухин, Александр Яценко и другие.

Фото — онлайн-кинотеатр START

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