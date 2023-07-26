Второй сезон детектива с южным колоритом «На страже пляжа» выйдет на PREMIER

Второй сезон полюбившегося летнего детектива «На страже пляжа» производства кинокомпании 1-2-3 Production выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER (входит в холдинг «Газпром-медиа») 27 июля 2023 года.

В продолжении сериала криминалист Денис Дубов оказывается в непростой ситуации. Его напарницу Диану удерживает тайный похититель, который подставил главного героя и сделал подозреваемым в убийстве. Зрители, наконец, узнают, испытывает ли Диана чувства к Дубову и будут ли они вместе. Страсти на курорте накалятся до предела.

Производством сериала занималась кинокомпания 1-2-3 Production. Второй сезон поставил режиссер первого сезона Акаки Сахелашвили. К своим ролям вернулись: Антон Филипенко, Катерина Ковальчук, Артем Гайдуков и Сергей Дьяков.

В первом сезоне Денис Дубов в исполнении Антона Филипенко, бывший криминалист, перешедший дорогу серьезным людям, попадает в программу защиты свидетелей и перебирается в приморский городок, чтобы залечь на дно, а заодно — пожить в свое удовольствие. Однако проблемы настигли его и на курорте. Теперь, чтобы остаться невредимым, он помогает местной полиции раскрывать дела. Его “напарниками” становятся строгая следовательница Диана в исполнении Катерины Ковальчук и ее помощник — немного недалекий, но честный и преданный Гайдуков в исполнении Артема Гайдукова.

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