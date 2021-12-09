Вячеслав Росс: «Мы снимали фильм о людях, которые не хотят мириться с рутиной обыденной жизни»

В Вологодской области завершился XII Международный кинофестиваль «Свидание с Россией», информационным партнером которого стала международная сеть ТВ БРИКС. С 2020 года на кинофестивале учреждена специальная номинация ТВ БРИКС «За развитие жанра туристического кино». В этом году победителем в этой номинации стала документальная картина режиссера Вячеслава Росса «Эльбрус ждет тебя». Данный фильм будет показан на телеканале ТВ БРИКС и на каналах партнеров ТВ БРИКС в Бразилии, Индии, ЮАР и Китае.

Режиссер фильма рассказал о предпосылках к созданию картины и ее замысле. «Долгие годы советская система подготовки альпинистов считалась лучшей в мире. Отказавшись от неё, мы получили даже не проблему, а настоящую беду. В горах больше нет правил, единых и обязательных для всех. На штурм вершин идут плохо подготовленные люди. Однако существуют группы энтузиастов, успешно возрождающие лучшие традиции альпинизма в России. Мы решили на примере одной из таких групп показать правильный подход к подготовке молодых горовосходителей: от тренировок до восхождения на вершину, познакомиться с людьми, которым ты, отправляясь в горы, доверяешь свою жизнь. Мы снимали фильм о мечтателях. О людях, которые не хотят мириться с рутиной обыденной жизни», – сообщил Росс в комментарии для телеканала ТВ БРИКС.

Он также выразил благодарность телеканалу за возможность увеличить потенциальную аудиторию фильма. «Мы счастливы и благодарны телеканалу ТВ БРИКС за то, что он смог по достоинству оценить наш фильм «Эльбрус ждет тебя» и дал возможность выйти с ним на аудиторию, охватывающую три континента!» – сказал режиссер картины-победителя конкурса.

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