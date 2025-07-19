Вячеслав Шеин. Сочинять песни – особое искусство

Сочинять песни — особое искусство. Необходимо писать стихи, владеть хотя бы основами музыкальной грамоты и уметь правильно сочетать эти таланты. В нашем современном шоу-бизнесе таких людей называют «сонграйтерами». Сегодня мы поговорим с петербургским поэтом, автором-исполнителем, основателем Поэтическо-музыкального центра «СлавА» Вячеславом Шеиным. Он расскажет о своей работе, о том, что его вдохновляет и поделится с нами своими творческими планами.

– Вячеслав, расскажите о профессии сонграйтера. Чем конкретно Вы занимаетесь?

– Я не люблю это модное слово. Предпочитаю, когда меня называют автором текста и музыки, автором песенником. Чем конкретно я занимаюсь? Перекладываю на бумагу мысли из своей головы, которые даже ночью не спят. Иногда как стихотворение, иногда как куплеты и припевы. Потом записываю это под гитару, как умею, и показываю профессиональным музыкантам. Они уже делают аранжировку, правят гармонии, сводят.

Вообще написание песен это особая история. Артисту и вокалисту нужен свой автор и наоборот. Как это было у Крутого с Аллегровой, у Королевой с Николаевым и у многих других успешных тандемов.

Написать песню можно, а вот донести ее до слушателя с нужной эмоцией и подачей невероятно сложно. Хотя бывают и гениальные произведения. Например, «Журавли» в исполнении именно композитора Яна Френкеля.

Кстати, вот мне все говорят, что в песне должен быть хук, крючок, чтобы цепляло, чтобы вирусилось. А для меня хук песни — это смысл текста, плюс красивая мелодия, плюс подходящий вокал. Да, подходящий, а не профессиональный! Потому что иногда и с любительским вокалом песня живет в сердцах миллионов. Эти составляющие и есть настоящий хук. И такие песни входят в историю. У Высоцкого гениальные тексты, высочайший мелодизм и подходящий вокал! Также и у Окуджавы, Визбора. И никаких крючков не надо. Там сразу в сети попадаешь и пропадаешь.

– Прежде всего, вы поэт? Расскажите об этой части своей творческой жизни.

А что значит поэт? Кто решает, что этот человек поэт, а этот нет. Валерий Брюсов говорил, что, если ты начал писать и знаешь, чем закончится стихотворение, то ты не поэт. Я стал осознавать, что во мне что-то есть, когда, уважаемые мной, творческие люди говорили мне, что это очень достойно. Когда друзья говорили не просто: «Классно», а рассуждали и признавали, что это глубоко и трогает душу. Надо, кончено, включать саморедактор, но это на высоком уровне. Иногда, если честно, сложно останавливаться на одном произведении и доводить его до совершенства (знать бы, где оно!), так как тут же приходят еще два-три произведения и надо их записывать.

Обычно все приходит с одной лишь фразы, слова, образа, ритма, дыхания. И нет готового ответа на вопрос, как пишутся стихи. Они просто спускаются с неба и притягиваются к родственным душам. Поэтому часто пишется в самолете или во сне. Там, где мы летаем… Хотя и в поезде, и за рулем, и на прогулках. Нет четкого рецепта. Нет ответа.

– Когда вы начали писать стихи?

Это случилось 31 мая 2019 года в 5 утра. До сих пор вижу это утро. Просыпаюсь с фразой и вижу гитару на стене. Решил попробовать под гитару пропеть строчку, потом вторую, потому третью. Переставлял аккорды и родилась первая песня, потом вторая, потом третья…

– Есть ли у вас любимое стихотворение? Быть может, что-то из собственного сочинения?

– Любимых много. В последнее время часто в голове прокручиваю строчки из стихотворения Рождественского:

«Человеку надо мало:

чтоб искал

и находил.

Чтоб имелись для начала

Друг –

один

и враг –

один…

Человеку надо мало:

чтоб тропинка вдаль вела.

Чтоб жила на свете

мама.

Сколько нужно ей –

жила.

…..

Невеликая награда.

Невысокий пьедестал.

Человеку

мало

надо.

Лишь бы дома кто-то

ждал.»

А из своих сложно выделить что-то конкретное, ведь они все любимые, как дети. Они просто разные. Легкие, тяжелые, шуточные, серьезные… они просто мои. Сегодня для меня очень важна тема патриотизма, любви к Родине, военная тема. Недавно напечатал пять своих стихотворений в сборнике Рифмограда к 80-летию Победы.

– Следите ли вы за творчеством коллег по цеху или конкурентов? Можете кого-то выделить?

– Следить сложно, потому что нет института, который бы пропускал достойных для прочтения. Я сейчас не про цензуру и отбор по бюджетным возможностям тех или иных авторов. Я про то, что есть гуру, академики в этом ремесле. И они по нескольким произведениям видят потенциал автора. Должна быть такая система, отборочный тур, так сказать, в когорту достойных для прочтения.

Мне нравится, например, творчество Влада Маленко. Даже хотел бы с ним пообщаться. Я вообще жалею, что сейчас творческие люди не встречаются и не собираются, как раньше, на даче Пастернака, у Райкина. Там создавались потом целые коллективы талантливых людей. Общение — это источник вдохновения, это понимание того, что есть изумруды, алмазы и даже бриллианты в мире стихосложения. И самое парадоксальные, что иногда эти драгоценные строчки выдают совсем неизвестные авторы. Поэтому я считаю, что конкуренции в поэзии нет и не может быть. Это не штанга, где важен вес и количество подъемов. Не забег на скорость. Тут и разные весовые категории, и разные стили.

Настоящая поэзия — это бочка с дорогим вином. Не каждому дано его испить, но продегустировать можно. И, кстати, не каждому оно понравится с первого раза. Но если втянешься, то уже за уши не оттащишь.

– Под чьим влиянием сформировались ваши литературные и музыкальные вкусы?

– Прежде всего, это, наверное, Александр Пушкин. Недавно перечитал на одном дыхании Евгения Онегина. Это просто бриллиант в поэзии. В разное время я увлекался творчеством Виктора Цоя, Евгения Евтушенко, Шекспира, Высоцкого, Сергей Трофимов, группы «Руки Вверх», Стаса Михайлова. Да, вот такой интересный и неоднозначный список. А вообще когда-то в школе Заслуженный учитель русского языка и литературы Жарикова Любовь Васильевна на одном из уроков рассказала про принцип кольцевого обрамления. И он стал моим любимым приемом. Я забыл про хорей, ямб, амфибрахий, а вот принцип кольцевого обрамления помню.

– Расскажите о проектах, которыми сейчас занимаетесь и, быть может, пару слов о ближайших творческих планах.

– Сейчас я развиваю свой Поэтическо-музыкальный центр «СлавА». Хочу повысить его узнаваемость, привлечь новых, пока еще неизвестных, артистов, которым близко мое творчество. Я буду наполнять центр как библиотеку, как видеотеку, как аудиотеку красивыми произведениями. Хочу снять аудиоспектакль на пьесу «Диалоги с Поэтом», которая была написана мной в 2023 году. Помните «Сказ про Федота Стрельца» Леонида Филатова? Кстати, тоже гениальный поэт. Как и Ахмадулина, Вознесенский. Хочу также сделать аудио подборку своих стихов в прочтении заслуженных и народных артистов с благотворительной целью. А еще хочу, чтобы клип на мою песню «Выживи» в исполнении Эмиля увидела и услышала вся страна.

В планах встретиться с Владимир Владимировичем Путиным. Мне почему-то часто снится, что он ко мне в гости приезжает и мы с ним разговариваем как-то очень легко и свободно. Очень понятно. И еще есть пожелание. Нам надо сохранить свой культурный код. Он зашит во всех произведениях наших русских писателей, поэтов, музыкантов. Мы наследники этого достояния. Так давайте его передадим потомкам в том самом первозданном, а не испорченном виде.