Вячеслав Зайцев отметил юбилей! Почему единственный сын маэстро не пришел его поздравить? Как сейчас чувствует себя дизайнер? Что происходит с легендарным Домом моды? Правда ли здание хотели сдать в аренду Анастасии Волочковой? И кому кутюрье хочет передать свою империю?

Вячеславу Зайцеву исполнилось 85 лет! Великий модельер закатил грандиозный праздник в своем любимом московском ресторане. В этот торжественный день маэстро получил поздравления от высокопоставленных лиц. Вот только самый близкий человек, единственный наследник, даже не позвонил.

Конфликт отца и сына длится уже несколько лет. Когда модельеру диагностировали болезнь Паркинсона, он передал бразды правления Домом моды Егору. Но тот не смог сохранить успешный бизнес. Накопились долги. Знаменитое здание на проспекте Мира едва не ушло с молотка.

«Егор со своей командой сделали максимум для того, чтобы уничтожить Дом моды Славы Зайцева. Испортили Дом м, убили», - сетует помощник модельера Николай Головин.

«Мне очень жалко, что Дом моды теряет деньги», - переживает друг дизайнера Вадим Хусаинов.

Дело всей жизни кутюрье разрушалось на глазах. Видимо, чтобы хоть как-то исправить финансовую ситуацию, Егор собрался сдавать помещение в аренду.

«Буквально год назад сын Вячеслава Зайцева предлагал открыть в их Доме моды балетную студию. Но когда я узнала о конфликте отца и сына, сказала: «Ребята, спасибо! Пока, неудачники». Я никогда не предаю друзей», - комментирует ситуацию балерина Анастасия Волочкова.

Здоровье самого Вячеслава Михайловича стремительно ухудшалось. Сын занимался своими делами и практически не навещал тяжело больного отца. Вмешались друзья Зайцева-старшего. Они помогли ему с реабилитацией. Начали организовывать в его честь мероприятия. Егор был уверен, что эти люди настраивают папу против семьи и преследуют корыстный интерес. За встречи с легендой моды они брали деньги. Но, по словам помощника дизайнера, Вадима Хусаинова, - это вынужденная мера, чтобы было чем покрыть расходы.

«Да, продаем билеты, отдаем директорам по пять тысяч рублей. Ценник как раз за еду заплатить. Чтобы запустить проект такого уровня, миллионы нужны», - поясняет Хусаинов.

Сейчас Зайцев чувствует себя намного лучше. К нему вернулась речь. Он активно выходит в свет. Недавно провел показ, где представил лучшие модели из своих коллекций разных лет.

«Абсолютно феноменальный показ! Я в восторге от того, как Слава умеет вылепить женскую фигуру», - восхищается фигуристка Наталья Бестемьянова.

«Блистательно! Восторг! Заряд энергии получила!» - восторгается Татьяна Михалкова.

Дизайнер ждал приезда сына. Но мужчина не появился. Объяснил, что плохо себя чувствует.

«Сын Егор болен, у него что-то с ногами, он недомогает», - оправдывает родственника модельера телеведущая Татьяна Шатилова.

Вячеслав Михайлович уверяет: он давно забыл все обиды и хочет помириться. Но Егор продолжает игнорировать папу и отказывается идти на контакт.

«Я хотел бы увидеться с ним, поговорить, серьезно поговорить», - переживает Зайцев.

Внучка Маруся, которой Вячеслав Михайлович когда-то мечтал завещать свою империю, тоже нечасто радует дедушку визитами.

«Да, я хотел, но, я думаю, что она вряд ли продолжит это, она ушла от этого дела», - жалеет модельер.

Несколько месяцев назад Зайцев проводил конкурс молодых дизайнеров. Маруся обещала приехать. Но в последний момент отказалась, сославшись на срочные дела.

«Она написала и извинилась, сказала, что не получается», - вспоминает Хусаинов.

Вадим Хусаинов объясняет: девушка избегает публичных выходов из-за скандалов, которые в последние годы преследуют ее семью.

«Хрупкая девочка, а вокруг нее страсти. На нее наехали со всех сторон. Ей просто страшно, она прячется ото всех, иначе ее тут просто разорвут», - переживает за Марусю друг дизайнера Вадим.

Единственный родственник, с которым сейчас общается Вячеслав Михайлович – младшая внучка Анастасия.

Друзья говорят, она неплохо рисует и уже готовит свою молодежную коллекцию. Зайцев надеется, что девушка продолжит семейную династию и выведет дом моды на новый уровень. Но сначала надо разобраться с документами. Ведь пока легендарная империя, а точнее, все, что от нее осталась, официально находится в руках Егора.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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