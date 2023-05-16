Выбираем стильный и удобный кошелёк

Кошелёк — не такой заметный аксессуар, как головной убор или шейный платок. Чаще он скромно прячется в сумочке и не определяет образ женщины. Но мы постоянно носим его с собой, берём в руки десяток раз в день — так что этот предмет просто обязан нам нравиться, быть долговечным и удобным в использовании. Качественный женский кошелёк из натуральной кожи способен поднять девушке настроение и самооценку даже если его содержимое временно не соответствует её запросам.

Кошельки GUCCI созданы, чтобы привлекать внимание. Их даже носят не в сумке, а на цепочке

Какие бывают кошельки

Вот самые распространённые формы:

Классика — продолговатая горизонтальная модель, в которую купюры вкладываются в полный размер (без сложения). Основную часть, как правило, прикрывает более узкая планка, на которой расположена кнопка или магнит для закрывания кошелька.

Внутри есть одно или несколько отделений для бумажных денег, отделение для монет. На внутренней стороне боковой планки расположен кармашек с прозрачным окошком для хранения водительских прав и кармашки для пластиковых карт.

Внутри есть одно или несколько отделений для бумажных денег, отделение для монет. На внутренней стороне боковой планки расположен кармашек с прозрачным окошком для хранения водительских прав и кармашки для пластиковых карт. Bi-fold — портмоне двойного сложения. Более компактный, но «пухлый» аксессуар. Купюры вкладываются в него без сложения, а затем складываются вдвое вместе с ним. Закрывается чаще всего на хлястик, на кнопку или молнию.

Tri-fold — то же, что bi-fold, но сгибов не один, а два, то есть ширина ещё меньше, а объём больше. Монетница у бифолдов и трифолдов может находиться внутри или снаружи, на задней поверхности.

Отделения для купюр всё менее актуальны в современных кошельках. Сторонницы минимализма часто вовсе выбирают футляр для карточек, ещё его называют кардхолдером. Он может быть рассчитан на одну или на десятки карт. Его чаще просто бросают в сумочку, но есть модели с петелькой для крепления на пояс, на ключи и т. п.

Кошелёк-клатч. Он больше классического, легко может заменить маленькую сумочку, которую держат в руке или вешают на плечо.

Бескаркасные модели. Не слишком функциональны, скорее выполняют декоративную функцию. Хранить в них удобно только монеты, для карт и купюр они плохо приспособлены.

Кожаный бескаркасный футляр для монет Bottega Veneta

Футляры для документов

Деловым дамам пригодится кожаная обложка на паспорт, а ещё лучше — папка или футляр для документов. Туда можно сложить права, доверенности, страховые полисы и множество других бумаг, которые всегда будут под рукой и удобно организованы. У такого аксессуара жёсткий каркас, поэтому бумаги не мнутся.

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