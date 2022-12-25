«Выход»: Фильм режиссеров из Якутии представлен в категории «Лучший короткометражный документальный фильм»

Работа якутских кинорежиссеров Максима и Евгении Арбугаевых «Выход» (Haulout) номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм». Всего в конкурсе в этой категории участвовали 98 кинолент, в шорт-лист попали только 15 фильмов.

Картина акцентирует внимание на климатических изменениях и их негативном влиянии на мир. Фильм Арбугаевых рассказывает о нелюдимом биологе Максиме Чакилеве, который каждый год приезжает на Чукотку, чтобы наблюдать за массовой миграцией моржей. Учёный пытается понять, что заставляет десятки тысяч животных в одну ночь выбираться на арктический берег.

Фильм «Выход» произвел настоящий фурор среди критиков и зрителей, получил признание именитых коллег. Только в этом году работа Арбугаевых собрала более 15 призов ведущих международных и российских кинофестивалей, включая IDA Documentary (Лос-Анджелес), Международный фестиваль короткометражного кино в швейцарском Винтерхуре (Internationale Kurzfilmtage Winterthur).

Совсем недавно лента стала обладателем звания лучшего документального фильма на фестивале Американского института кинематографии AFI Fest, признан лауреатом Palm Springs International ShortFest (США) и Vila do Conde International Short Film Festival (Португалия).

Картина удостоилась специального приза жюри фестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге, «Золотого ворона» на Чукотке, а также получила премию документалистов «Лавр» как «Лучший арт-фильм».

Брат и сестра Арбугаевы родились и выросли в Якутии. В детстве много времени проводили на природе, наблюдая за дикими животными вместе с отцом, профессиональным биологом и путешественником, который брал их с собой в экспедиции. Это сильно повлияло на их любовь к природе и людям, живущим в северном крае.

Евгения Арбугаева – международно признанный фотограф, ее работы публикуют Time, NationalGeographic, TheNewYorker, и это ее кинодебют. Максим Арбугаев – уже известный режиссер и оператор, закончил ВГИК. Его предыдущий фильм в соавторстве с выдающимся режиссером Кристианом Фраем «Генезис 2.0» об охотниках за бивнями мамонтов был удостоен более десяти международных призов, включая награду крупнейшего в США фестиваля «Санденс» за лучшую операторскую работу.

Сейчас Арбугаев вместе с другим талантливым режиссером Владимиром Мункуевым («Нуучча») снимает свой первый полнометражный игровой фильм «Кончится лето», где главные роли играют Юра Борисов и Макар Хлебников.

95-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 12 марта 2023 года.

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