Выиграй поездку в пресс-тур с профессиональными журналистами на открытие Академии «Меганом»

Арт-кластер «Таврида» и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации объявляют конкурс для студенческих и молодежных медиа, победители которого поедут в пресс-тур в Крым на официальное открытие Академии творческих индустрий «Меганом», а также отправятся в молодежные пресс-туры Студенческого медиацентра Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и получат шанс пройти оплачиваемую стажировку в «Тавриде».

С 27 марта по 24 апреля 2023 года арт-кластер «Таврида» совместно со Студенческим медиацентром Министерства науки и высшего образования Российской Федерации проводят конкурс среди студенческих СМИ и медиа всей страны. Участвовать могут студенты российских вузов в возрасте от 18 до 35 лет, а также редакции студенческих СМИ и молодежные медиацентры (газеты, журналы, телевидение, радио, паблики, блоги, telegram-каналы и т. д.). Для этого необходимо подать заявку на сайте https://moscow.tavrida.art/studsmi и выполнить творческое задание.

«Мы проводим конкурс, чтобы узнать, кто прямо сейчас создает актуальные информационные продукты в студенческом пространстве. Эти молодые специалисты являются полноценными СМИ. Нам важно поддерживать их инициативы и «свежие» мысли. Поездка в пресс-тур с более опытными коллегами позволит участникам конкурса вдохновиться, получить профессиональную обратную связь и практические советы. Для нас студенты — это еще и наша целевая аудитория, поэтому так важно учитывать их идеи, которые помогают нам говорить на одном языке», — рассказала руководитель департамента внешних коммуникаций арт-кластера «Таврида» Заруи Товмасян.

Участникам предлагается на выбор несколько тем, которые они могут раскрыть в пяти разных форматах: рубрика, материал в печатном СМИ, лонгрид, инфоролик / эпизод ток-шоу и эпизод подкаста / программа на радио.

«Минобрнауки России уже не первый год активно взаимодействует с представителями студенческих медиа. В состав Студенческого медиацентра нашего ведомства входит более 1500 активистов из 72 регионов РФ, и мы видим, насколько талантливая и креативная молодежь учится в российских вузах. Уверены, что конкурс студенческих СМИ, который мы запустили вместе с арт-кластером «Таврида», станет не только прекрасной возможностью для реализации творческого потенциала молодых журналистов и медиакоммуникаторов, но и откроет для участников новые карьерные перспективы. Помимо того, что участие в конкурсе предполагает создание контента, что поможет студентам получить дополнительный практический опыт, победители смогут отправиться в пресс-туры вместе со своими коллегами из федеральных СМИ», — рассказала заместитель директора департамента информационной политики и комплексной безопасности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Анна Гуреева.

По итогам конкурса эксперты составят предварительный список с лучшими работами в каждой номинации. При оценке работ будет учитываться качество выполнения творческого задания, а также корректность заполнения анкеты. После публикации списков будет объявлено онлайн-голосование в социальных сетях «Тавриды».

Победители конкурса отправятся в пресс-тур на открытие Академии творческих индустрий «Меганом», которое состоится в мае в Крыму, а также примут участие в молодежных пресс-турах Студенческого медиацентра Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Кроме того, у победителей конкурса среди студенческих СМИ и медиа появится шанс пройти оплачиваемые стажировки в арт-кластере «Таврида» с июня по октябрь 2023 года.

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