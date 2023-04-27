«Выкса-фестиваль» объявляет участников

В программу фестиваля новой культуры, который пройдет в Выксе Нижегородской области 23 по 25 июня и с 30 июня по 2 июля 2023 года, войдут музыкальные концерты и перфомансы, театральные лаборатории, инклюзивные мастерские, паблик-арт и образовательные проекты, заработают собственные медиа. Арт-директор фестиваля этого года – художник и куратор Катя Бочавар выбрала тему «Всё включено». Тема подчеркивает миссию проекта, который был создан, чтобы включить Выксу в культурный контекст всей страны, а жителей города – в создание новой культуры и самого фестиваля.

Первые выходные «Выкса-фестиваля» откроет большой концерт лучших российских инди-музыкантов: Lovanda, «Лауд», Favlav, Наадя, Mirele, Паши Артемьева и композитора Адама Эвальда. Все вместе они соберутся на один вечер в Vyksa Orchestra. Участников отбирал продюсер и музыкант Kito Jempere (Кито Йемпере), которого принято считать «ААА-уровнем качества вечеринки». Видеоаранжировку для концерта создадут сами выксунцы под кураторством Жени Ржезниковой, лауреата премии «Инновация». Видео сделают на основе трехмерных изображениях городских скульптур. Концерт, который будет состоять из танцевальных хитов и лиричных композиций, пройдет на Площади металлургов.

На открытой сцене среди сосен под знаковой инсталляцией «Все это не сон» Тимы Радя режиссер Влад Наставшевс и композитор Иван Лубенников представят музыкальную программу на стихи российских поэтов. Аккомпанировать им будет детский хор Выксы.

В первые фестивальные выходные в Выксе представят скульптуру, которую изготовит победитель опен-колла фестиваля. Имя финалиста станет известно в конце апреля, его выберут из более 30 заявок, которые уже поступили организаторам.

«Пустой пьедестал», созданный для фестиваля американским архитектором Чарльзом Ренфро, переедет на набережную Верхневыксунского пруда и станет «Поэтическим пьедесталом», где будет разворачиваться «Поэтический слэм». «Битвы поэтов» будут курировать известные драматурги Андрей Родионов и Екатерина Троепольская. Открытый конкурс на участие в слэме будет объявлен в мае.

Во вторые фестивальные выходные на выксунском стадионе «Авангард» композитор Олег Гудачев и Московский ансамбль современной музыки исполнят вдохновленное Выксой произведение в неожиданной аранжировке: вторить оркестру будут сотни машин выксунского сообщества «Автозвук».

Оба фестивальных уикенда легендарная фонотека «Мелодия» на аллеях парка «Лебединый рай» будет транслировать музыку, лекции и истории из своей коллекции. Второй аудиопроект – «Выксатека», который расскажет о главных арт-событиях Выксы прошлого и настоящего. Выставка художников арт-резиденции «Выкса» в строящемся кафе «Оранжерея» на территории будущего «Шухов парка» покажет наиболее яркие работы, созданные в Выксе.

В 2022 году Катя Бочавар запустила в Выксе мозаичную резиденцию – «Студию РАЗ». В этом году сообщество, которое сформировалось вокруг студии, отвечает за главное событие программы паблик-арта. Здание рядом с культурным центром «Волна» резиденты «Студии РАЗ» украсят новой живописной мозаикой из расплавленного бутылочного стекла.

Для детей в фестивальные дни будет работать творческий кампус «Мастерские им. Даниила Хармса». В нем ребята попробуют себя в роли театральных режиссеров, постановщиков и актеров. В первый уикенд резиденты кампуса представят театрализованную постановку на стихи Даниила Хармса и Самуила Маршака «Весёлые Чижи», а во второй – по стихотворению Владимира Маяковского «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».

Следить за новостями города и фестиваля поможет новое медиа «Выкса в эфире». Куратор проекта – Ксения Ламшина, программный директор радио «Культура». Вместе с восемью выксунцами, которые решили попробовать себя в журналистике, к фестивалю Ксения запустит подкаст, программу на радио с прямыми эфирами и газету.

Одно из важнейших направлений организатора фестиваля – фонда «ОМК-Участие» – развитие инклюзии и равных возможностей в культуре для всех. И тема этого года – «Всё включено», и новые инклюзивные проекты с участием современных художников еще раз подчеркивают цель включить всех жителей города в создание новой культуры и самого фестиваля, а саму Выксу – в культурный контекст всей страны. Этим летом совместные инклюзивные проекты запустят театр-студия «Круг II», танцевальное движение Inclusive Dance и художественная мастерская «Окоём». В течение недели наставники будут работать с участниками выксунских инклюзивных обществ, по итогам мастерских уже в рамках фестиваля представят выставки и перформансы.

Также на «Выкса-фестивале» состоятся полюбившиеся зрителям спектакли-променады «По углам», «По домам», «По цехам», на пирсе Верхневыксунского пруда инструкторы проведут спортивные занятия, кроме того, гостей будут ждать романтичный кэмп в бывшем пионерлагере и локальные товары.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.