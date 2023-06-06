«Выкса-фестиваль» откроется гала-концертом с участием Cream Soda, Mirèle, Lovanda и других артистов, продюсер оркестра — Kito Jempere. Специально для фестиваля музыканты Кирилл Сергеев и Руслан Гаджимурадов собрали оркестр из актуальных российских артистов. Концерт состоится в центре города, на площади Металлургов.

23 июня ежегодный «Выкса-фестиваль» начнется аудиовизуальным шоу Vyksa Orchestra. Прямо в сердце города, на площади Металлургов, выступит супер-группа, которую собрал петербургский артист и продюсер Кирилл Сергеев, он же Kito Jempere. Кито известен своей любовью к большим музыкальным формам, любой его сет или лайв — вечеринка в вечеринке с участием музыкальных единомышленников. Кито соединяет на одной сцене людей из разных ниш и жанров, составы и саунд таких оркестров непредсказуемы, но всегда праздничны и шумны.

Специально для фестиваля продюсер пригласил в оркестр заметных российских музыкантов, чьи хиты прозвучат в новых аранжировках. В Vyksa Orchestra участвуют: экс-участница Serebro Полина FAVLAV Фаворская, хип-хоп дуэт Lovanda, нео-поп артистка Mirèle, электронный проект Cream Soda, а также инди-артисты Наадя и Паша Артемьев.

«В последние годы моя музыкальная деятельность связана с идеей объединения людей, создания мостиков между ними. Это коллаборационная политика. У моего оркестра есть база, музыканты, с которым мы уже выступали на фестивалях Present Perfect, Chess&Jazz и Martini Time. Соответственно, на «Выкса-фестивале» будет встреча нашего состава и артистов, которых мы пригласили. Мы вместе с ними выбрали песни, которые хотим исполнить. Это будет большой фестиваль в рамках одной группы», — говорит о предстоящем концерте Кито.

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