Выкса-фестиваль»: второй уикенд в августе

«Выкса-фестиваль» (экс-«Арт-Овраг») открывает продажи билетов на второй уикенд. С 26 по 28 августа в городе Выкса будет представлена серия новых коллабораций между лучшими профессионалами современной культуры и горожанами. Продажа билетов стартует 2 августа, а регистрация на события уикенда откроется в середине месяца. Средства от их продажи направят на благотворительные проекты фонда «ОМК-Участие» в Выксе. Для выксунцев посещение фестиваля – бесплатное.

Все, кто живёт в Выксе и все, кто приедет в город на фестиваль, станут участниками и соавторами концертов, спектаклей и перформансов. Все они традиционно пройдут под знаком «выксунизации» и будут созданы с максимальным учетом локального контекста, причём, в случае Выксы, одновременно в различных частях города и его предместьях. Первый уикенд «Выкса-фестиваля» собрал несколько тысяч гостей, многие из которых побывали в городе впервые.

Подчиняясь правилу «выксунизации» – максимального погружения в городской контекст – в Выксе задолго до начала фестиваля начали работать российские музыканты. На первом уикенде музыкальные коллаборации с выксунцами представили группа Shortparis, певица и актриса Женя Борзых и ансамбль академической музыки N’Сaged. Хедлайнером предстоящего уикенда 26-28 августа станет Леонид Агутин. На концерте сводный хор из сотен выксунцев под руководством эстрадного хормейстера Этери Бериашвили исполнит вместе с Агутиным песню «Включите свет». Вместе они откроют августовский уикенд фестиваля на Площади Октябрьской революции.

В этом году в Выксе запустили две постоянно действующие резиденции – хормейстеров и мозаичистов. Первым участником хормейстерской резиденции стал композитор Александр Маноцков. В рамках его «Хорохода-1» были в буквальном смысле озвучены главные адреса Выксы, воспетые Большим выксунским хором, возрождённым к фестивалю 2021 года. Теперь, гуляя по городу с «Хороходом», зритель (он же слушатель) сможет открыть для себя важные для Выксы адреса, в которых зашифрованы их коды, пароли и истории. Прогулку можно совершить и онлайн: виртуальный «Хороход» проходит через 12 точек на карте города, среди которых Центральный рынок, ЗАГС, Иверский монастырь и ДК им. Ленина. Со всеми точками на карте связаны значимые события из жизни горожан. В августе «Хороход-1» продолжит своё вокальное шествие по улицам города, а в репертуаре фестиваля появится «Хороход-2» под руководством композитора Владимира Горлинского.

Второй «Хороход» через оптику композитора Владимира Горлинского меряет места силы города – шагами, сердцебиением, взглядами участников: Большого выксунского хора и московского ансамбля N’Caged, резидентов «Выкса-фестиваля» ‘22. Вместе они создадут «хороскейп» – объёмный звуковой слепок города. Зрители познакомятся с городом через звук или же совершенно по-новому прочувствуют давно знакомые места. Руководить хоровым шествием вместе с Владимиром Горлинским будет Арина Зверева (лауреат «‎Золотой маски»). Режиссёром-постановщиком проекта стала Катя Бочавар, куратор – Ксения Ануфриева. Одной из точек «Хорохода-2» станет школа № 8, где также можно будет увидеть итоги концептуального обновления школьных помещений, придуманных этой весной старшеклассниками под кураторством архитекторов и художников.

Ещё одна резиденция, открытая в рамках фестиваля-2022, посвящена мозаической традиции, существовавшей в городе в течение второй половины ХХ века. Художник и куратор Катя Бочавар придумала «Студию РАЗ». Лозунг студии – «разбей и запеки», материал – разбитые цветные бутылки, утилизация которых – новая экологическая инициатива для Выксы. С начала первого уикенда создать свои мозаики успели сотни человек. Как и хормейстеры, мозаичисты не остановят своих изысканий с окончанием летнего фестивального сезона: в рамках августовского уикенда созданные в студии мозаики соберут в большое панно, которое украсит одно из зданий города.

В августе зрители также смогут снова увидеть спектакль «Карамзин», премьера которого состоялась на «Выкса-фестивале» прошлым летом. Это новая версия «театра в деревне» режиссёра Алины Насибуллиной, созданная совместно с художницей Ваней Боуден, которая состоится Доме культуры Речников в рабочем посёлке Шиморское. Спектакль играют воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних городского округа Выкса. Все декорации спектакля Ваня Боуден создала вместе с детьми – так появилось большое панно с водой, отсылающее и к названию ДК, и к его расположению на берегу Оки.

К одной из самых впечатляющих в России коллекций паблик-арта, собранных в пределах одного города, добавились и нематериальные объекты. Своеобразными экспонатами выксунского паблик-арта стали четыре походных театра: «По углам», «По домам» и «По водам» режиссёра Андрея Маника, которые открывают Выксу под новым углом. В этом году к ним добавился «По цехам» на выксунском заводе ОМК. Гости фестиваля смогут побывать на производстве и узнать о нём через метафоры и судьбы людей, связавших с этими цехами свою жизнь. По пути зрители увидят монументальные муралы Алексея Луки, Миши Most, Эрика Булатова и ажурные конструкции Шуховской башни, обычно скрытые от глаз горожан.

Спортивная программа августа также будет насыщенной: у кинотеатра «Родина» зрителей ждут соревнования профессионалов в трёх дисциплинах: трюковой самокат, BMX и скейтборд. Любители смогут показать свою скорость на памп-треке в лесополосе: скейтбордисты, гонщинки на трюковых и обычных велосипедах и самокатах поборются за призы от фестиваля. На пристани пройдут различные практики и мастер-классы от лучших спортивных тренеров Выксы: бодифит и соревнования на сапах, йога и стретчинг с видом на воды Выксунского пруда и тренировки для детей. Участников фестиваля ждёт ещё и масштабный велозаезд на закате из Выксы на берег Оки, где финальной точкой маршрута станет вечеринка фестиваля. Большой прокат – это красочная дистанция в 28 км, самые нарядные участники заезда получат призы.

В новом здании арт-резиденции «Выкса» продолжится детская программа «Дом с открытыми окнами»: теперь мастерские будут исследовать подводную жизнь выксунских прудов. Самые юные участники фестиваля будут создавать из картона рыб и моллюсков. В мастерской «Макетирование» появится бумагопластика, дети научаться делать киригами. Продолжит свою работу и мастерская «Выксунская майолика».

В музее истории ВМЗ гости фестиваля смогут увидеть выставку одной картины Эрика Булатова. Также в музее проходит выставка «Наука – это красиво». Это совместный проект ОМК, Политехнического музея и НИЦ «Курчатовский институт», рассказывающий о том, насколько близки могут быть взгляды на мир учёного и художника. Через фотографии физических и химических объектов, кристаллов и природных материалов, сделанных с большим увеличением в лабораториях Курчатовского института, зрители увидят мир глазами исследователей.

В Посадке близ арт-объекта «Всё это не сон» традиционно пройдет ​«Привоз» – фестивальный маркет с музыкой, едой и локальными товарами из Выксы, Владимира и Нижнего Новгорода. В субботу, 27 августа, пройдёт социальная акция Фонда «ОМК-Участие» – «По дворам»: в этот раз она пройдет в трёх дворах Выксы в формате уличных игр.

Кульминацией «Выкса-фестиваля» 2022 года станет лодочная симфония на Верхневыксунском пруду, призванная оживить водную гладь Выксы. В результате Большого Заплыва жители города и окрестностей увидят свою привычную акваторию другими глазами, обнаружив на родном пруду целую флотилию: от клуба выксунских моржей до надувных крокодилов и матрасов, от каяков до байдарок, от шлюпок до моторок, от сапов до понтонов, от катамаранов до яхт и от катеров до плотов – около сотни водоплавающих объектов и пятидесяти музыкантов примут участие в зрелище, которое поставит лауреат премии «Золотая маска», хореограф Татьяна Чижикова.

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