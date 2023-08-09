Выпьем кофе в библиотеке!

В спокойной атмосфере московских библиотек можно с чашечкой кофе и вкусным десертом почитать, поработать или отдохнуть

Московские библиотеки все активней заявляют о себе как пространства не просто для выбора книг, а для полноценного досуга. В спокойной обстановке приятно читать, удобно работать, можно участвовать в культурных событиях для самой разнообразной аудитории. Или просто заглянуть под настроение, чтобы комфортно посидеть одному или с друзьями за чашкой любимого ароматного напитка.

Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева в сердце Москвы по праву гордится своим кафе Ex:Libris, где можно позавтракать, пообедать в разгар дня или поужинать. Желаете организовать банкет? Тоже рассмотрите это заведение. В меню салаты и закуски, горячее, десерты, разные виды кофе, чая, коктейли. На входе расположен круглый зал с экспозицией советского фарфора, также есть барный зал, где сохранилась стена XVIII века, и летняя веранда в московском дворике. В тайном подвальчике Ex:Libris проходят вечеринки, концерты и другие события. У кафе имеется Telegram-канал (@exlibriskafe), где публикуют новости и анонсы событий. Адрес: Бобров переулок, д. 6, стр. 1. Время работы: с 11:00 до 23:00 без выходных.

SMART-библиотека имени Анны Ахматовой представляет собой современный многофункциональный библиоцентр, где можно читать, сидя в мягком кресле-мешке, работать в коворкинге или участвовать в программах библиотеки, смотреть авторское кино, записывать подкасты в студии звукозаписи. И, конечно, баловать себя вкусностями в кафе на 26 мест. Интерьер кофейни романтичный, лаконичный, уютный, как и творчество поэтессы Ахматовой. Вас ждет ароматный кофе, свежая выпечка и десерты. Адрес: ул. Крылатские холмы, д. 34. Вторник-суббота с 10:00 до 22:00, воскресенье с 10:00 до 20:00. Последний вторник месяца – санитарный день.

Свежие книжные новинки замечательно сочетаются с десертами и ароматом свежесваренного кофе в Библиотеке №147 им. С.С. Орлова по адресу ул. Домодедовская, 11, еще называют Орловкой. Здесь работает симпатичное кафе «Кофейный стеллаж», где предлагают попробовать классические и оригинальные напитки, такие как «Сонин Латте», один из любимых десертов Льва Николаевича Толстого, который ему готовила жена Софья Андреевна. Оформив карточку в кафе, каждый шестой кофе будете получать в подарок! А поскольку «Кофейный стеллаж» – бренд Объединения культурных центров Южного административного округа Москвы, похожие кафе есть также в библиотеках №151, №157 и №159. Все они работают ежедневно с 12:00 до 22:00, выходной – понедельник.

Библиотека №19 им. Ф. М. Достоевского, которая с 1907 года находится на Чистопрудном бульваре, д. 23, стр.1, очарует вас кофейней «Грамотный кофе». Сюда приходят не только за любимым напитком, но и за теплой атмосферой и хорошими книгами. Не любите кофе? Попробуйте чай, лимонады и смузи, шоколадные напитки, свежевыжатые соки. Также есть горячие блюда, выпечка. Постоянным посетителем дают бонусы. Заодно посетите библиотеку, в зал можно пройти с напитками. Стильное, уютное пространство в центре столицы оснащено специальной зоной, где можно пользоваться интернетом и посидеть за компьютером, ноутбуком или поработать со смартфона. Всё это в тишине и спокойствии.

Родителям с детьми советуем непременно посетить новое кафе «Московское мороженое» в Детском отделе Библиотеки искусств им. А. П. Боголюбова на ул. Новослободская, д. 49/2. Дизайн этого заманчивого пространства отражает как исторические традиций, так и инновационные тренды культуры здорового питания. В меню представлены разнообразные сорта пломбира, сливочное мороженое, ягодные десерты и серия легендарных столичных эскимо в горьком шоколаде, есть авторские молочные коктейли и безалкогольные напитки. Для взрослых – чайная и кофейная карты. Наслаждаясь любимыми летними десертами, юные посетители смогут полистать книги, встретиться с друзьями, позаниматься в интересных кружках. Кафе работает во вторник – субботу с 10:00 до 21:00, в воскресенье с 10:00 до 20:00, выходной – понедельник.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.